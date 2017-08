50 Jahre Farbfernsehen: Fürth war fasziniert

FÜRTH - Wie war das, als – auf den Tag genau vor 50 Jahren – das Fernsehen Farbe bekam? Ingomar Schnatzky, der den Fürthern die ersten Farbfernseher verkaufte, erinnert sich noch gut an die Zeit.

Um 10.57 Uhr bekam der schwarz-weiße Vizekanzler Farbe: Willy Brandt verwandelte mit einem symbolischen Knopfdruck vor 50 Jahren das Fernsehen.



Den historischen Moment um 10.57 Uhr, als die Hand von Vizekanzler Willy Brandt rosig wurde und der große Knopf darunter knallrot, erlebte Ingomar Schnatzky in seinem Laden, in dem schon die ersten Farbfernseher – von Metz und Wega – standen. "Das war natürlich eine Sensation!", sagt er. Dem Tag hatte er entgegengefiebert: "Wir hatten ja auf der Funkausstellung in Berlin schon Mustergeräte gesehen."

Es begann mit einer Panne: 50 Jahre Farbfernsehen in Deutschland

Bis heute verkauft der 76-Jährige mit Leidenschaft TV- und Radiogeräte; sein Geschäft, 1966 eröffnet (mit eigener Werkstatt), fand man damals noch nicht an der Freiheit, sondern in der Hirschenstraße. Ingomar Schnatzky war also der Mann, der vielen Fürthern das Farbfernsehen ins Wohnzimmer brachte.

Aber nicht nur dorthin: "Die Leute sind in Trauben vor dem Schaufenster gestanden, wenn Sendungen in Farbe kamen." Zunächst gab es noch kein Vollprogramm in Farbe, ARD und ZDF beschränkten sich aus Kostengründen auf vier Stunden täglich. Besonders begeisterten sich die Leute für Bonanza und Flipper, später Black Beauty.

Zum Bonanza-Schauen sonntags in den Laden

Bonanza liebte er selbst: Die Serie aus den USA lief sonntagnachmittags, erzählt er, und wenn es ging, fuhr er dann in den Laden und schaltete die Fernseher an: die im Schaufenster für die Leute, einen im Laden für sich und seine Frau. Zuhause nämlich hatten die Schnatzkys nur ein Schwarz-Weiß-Gerät, das auf dem Küchenbuffet stand: "Der Platz fehlte, die Farbfernseher waren viel voluminöser." Erst nach dem Umzug in eine größere Wohnung konnte das Paar auch zuhause bunte Bilder sehen.

Der Verkauf sei bei ihm von Anfang an gut gelaufen: "Wir hatten ein gutes Antennensignal und hochwertige Produkte", da machte das Farbfernsehen richtig Eindruck. Die Leute griffen zu: "Sie haben sich was gegönnt."

Bis heute ist Schnatzky vom Fernsehen fasziniert – und von den Geräten: Die neuen OLED-Flachbildschirme sind dünner als ein Smartphone, sagt er. Die Pixel sind selbstleuchtend – Farbfernsehen in ganz anderer Dimension. Er liebt aber auch die alten Anlagen, die manchmal zum Reparieren gebracht werden: Manche Kunden, erzählt er, haben tatsächlich noch ihr allererstes Gerät.

