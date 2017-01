500 Jahre Reformation: Fürth feiert fast 100 Events

FÜRTH - Das Lutherjahr startet durch. Mit einem Empfang zur Programmvorstellung in der Stadthalle hat das evangelische Dekanat gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen gesetzt.

Dekanatssprecherin Christiane Lehner hat den Reformator unter ihren Arm geklemmt und macht sich von St. Michael aus auf den Weg zu einem der Einsatzorte der Festival-Figur aus rotem Kunststoff.



Die Anregung zu dem Treffen von über 200 Menschen im kleinen Saal und Restaurant hatte indirekt der katholische Dekan André Hermany vor Jahresfrist gegeben, als er an gleicher Stelle zu einem Empfang „für alle Besorgten“ einlud. Sein evangelischer Amtskollege Jörg Sichelstiel fand die Idee hervorragend und hatte auch in anderer Hinsicht keinerlei konfessionelle Scheuklappen. Als Festredner wählte er nämlich einen gestandenen Katholiken: den CSU-Kreisvorsitzenden Michael Au.

Das Kantorenquartett wünscht dem Publikum mit dem Song „Have a nice Day“ schöne Erlebnisse im Lutherjahr. Der Reformator als Skulptur neben dem Rednerpult gibt dem Bemühen quasi seinen Segen.



„Was ich der evangelischen Kirche trotzdem wünsche“ gab er ihm als Thema vor. Doch vom „trotzdem“ wollte Au nichts wissen. Er sieht sich als „Teil des Ganzen“ und keinen Gegensatz der Konfessionen. Klare Kante zeichnen seine Wünsche aus:

„Realistischer“ solle man sich um ein friedliches Zusammenleben bemühen und den Menschen aus Konfliktregionen notfalls mit militärischem Engagement ein Leben in ihren Heimatländern ermöglichen. Christliche Identität müsse auch im öffentlichen Raum zum Ausdruck gebracht werden, das Kreuz dürfe nicht von den Wänden verbannt werden. Ebenso in Ehren gehalten werden müsse das christlich-abendländische Weltbild. Und schließlich solle die Kirche mit mehr Gespür für das Machbare verfolgten Christen in anderen Ländern entschiedener beistehen. Au distanzierte sich dabei vom Märtyrertum, warnte aber davor, den Eindruck entstehen zu lassen, die Kirche kümmere sich nur selektiv um Christen.

Kostproben der Vielfalt des Jubiläumsprogramms gaben die Fürther Synodalen Anne Strickstrock und Alexander Jungkunz mit Hilfe von Interviewpartnern aus dem Publikum. Die gaben persönliche Empfehlungen ab. Die Zirndorferin Anna Rohlederer, Hauptdarstellerin in einem Kinowerbespot des Fürther Dekanats und Jugendreferentin der Nürnberger Jugendkirche Lux, favorisiert zum Beispiel den Luther-Poetryslam mit Michael Jakob am 25. Juni.

Nele Grill-Di Pace von den Fürther Wirtschaftsjunioren findet einen Dialog zwischen Christen, Juden und Muslimen am 16. Februar besonders spannend. OB Thomas Jung freut sich auf die Premiere des Musicals „Luther – Rebell Gottes“ am kommenden Freitag im Stadttheater und Landrat Matthias Dießl fiebert dem Rededuell der Dekane André Hermany und Friedrich Schuster mit Lutherzitaten am 9. September in Langenzenn entgegen.

Zentrales Open Air

Während sich die Volkswirtin Anne Strickstrock von der Gottesdienstreihe zum Thema Freiheit in St. Michael und dem Open Air mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am 9. Juli auf der Fürther Freiheit viel verspricht, interessiert sich NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz vor allem für die Veranstaltungen im Hinblick auf Luthers Wortschöpfungen und für das Konzert von Wolfgang Buck und seiner Band am 8. Juli auf dem Kirchenplatz St. Michael. Dass das opulente Jubiläumsprogramm mit knapp 100 Veranstaltungen nicht von ungefähr kommt, machte Jörg Sichelstiel bei seinem Rückblick auf die Jahre der Vorbereitung klar. Das begann 2010 mit dem Schwerpunktthema Religion und Bildung. 2011 rückte die Umwelt in den Fokus, 2012 die Musik, 2013 die Toleranz, 2014 die Politik, 2015 Kunst und Medien und 2016 schließlich Gerechtigkeit mit besonderem Akzent auf Fürths Fair-Trade-Initiativen.

Für Sichelstiel ist die Reformation als Antwort auf eine von Hass und Korruption geprägte Welt eine Daueraufgabe: „Wenn wir Luther zum Helden stilisieren, werden wir dem Anspruch der Reformation nicht gerecht, weil die Schrift im Mittelpunkt steht, nicht der Mensch“. Zudem müsse Luther an den Zeitumständen gemessen werden. Die waren zu Lebzeiten des Reformators freilich auch nicht viel besser als heute.

Hoffnungsvolle Klänge steuerte zur Auftaktveranstaltung das von Sirka Schwartz-Uppendieck begleitete Kantorenquartett mit Ingeborg Schilffahrth, Bettina Wißner, Markus Simon und Michael Bauer bei. Die Kirchenmusiker gaben zugleich einen kleinen akustischen Vorgeschmack auf das, was das Publikum im Jubiläumsjahr erwartet. Dazu gehört auch ein Luther-Oratorium.

Das Jubiläumsprogramm liegt in den Kirchengemeinden in Stadt und Landkreis aus und kann online auf der Dekanatshomepage unter www.fuerth-evangelisch.de abgerufen werden.

Volker Dittmar