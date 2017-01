7. Fürther Erzählnacht lockt ins Kulturforum

Am Samstagabend gibt es Geschichten im Zehn-Minuten-Takt - vor 47 Minuten

FÜRTH - Am kommenden Samstag ist es wieder so weit: Das Kulturforum öffnet zum 7. Mal seine Pforten für die Fürther Erzählnacht. Bei freiem Eintritt können die Besucher im kleinen Saal Geschichten aus dem Volk lauschen, oder selbst aus dem Nähkästchen plaudern.

Im vergangenen Jahr begrüßte Moderator Martin Ellrodt im Kulturforum unter anderem Reisekauffrau Petra Spitzbarth. © Foto: Hans-Joachim Winckler



16 Erzähler haben sich bisher beim veranstaltenden Quartiersmanagement unter www.fuerther-erzaehlnacht.de oder Telefon (09 11) 7 87 66 87 und (0 15 75) 4 17 96 19 angemeldet. Im Zehnminutentakt werden sie Selbsterlebtes, Nacherzähltes oder Freierfundenes zum unterhaltsamen Abend beisteuern. Moderiert wird der originelle Geschichtenmarathon wieder von Martin Ellrodt, ehemals Mitglied der Improtheatergruppe „6 auf Kraut“.

Der hat die Idee aus der spanischen Kleinstadt Guadalajara nach Fürth mitgebracht. Dort hat das Ereignis freilich etwas größere Ausmaße. In Guadalajara geht jährlich ein 48-stündiger Erzählfest über die Bühne, das selbst nachts um drei Uhr noch Hunderte von Zuhörern fesselt. Die ersten Fürther Veranstaltungen waren noch im Stadtmuseum angesiedelt und wurden aus dem Fördertopf des Programms „Soziale Stadt“ finanziert. Inzwischen haben sich Sponsoren gefunden, die eine Fortsetzung im Kulturforum ermöglichen.

Die Plätze im kleinen Saal waren in der Vergangenheit stets restlos besetzt. Ein Ausweichen in den großen Saal kommt für Quartiersmanagerin Alexandra Schwab aber nicht in Frage, weil darunter die familiäre Atmosphäre leiden würde. Die Erzähler sollen sich schließlich wie daheim im Wohnzimmer fühlen können. Unter den Vortragenden sind etliche Stammgäste, doch wird auch darauf geachtet, dass jedesmal ein neuer Mix entsteht.

Zur letzten Erzählnacht hatten sich 21 Mitwirkende angemeldet. Sie spannten das Themenspektrum von der usbekischen Wüste bis zur Kalchreuther Nacktbüglerin. Bunt wird das Geschichtensortiment auch diesmal wieder ausfallen. Beginn ist um 19 Uhr, Ende um 23 Uhr. Angesagt ist spannendes Kopfkino, überraschend, kompromisslos persönlich und garantiert anregend.

di