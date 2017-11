80-Jährige erfasst Motorrad: 24-Jährige schwer verletzt

FÜRTH - Bei einem Verkehrsunfall in Fürth ist am Samstagvormittag eine 24-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Eine 80-Jährige hatte ihr mit ihrem Nissan die Vorfahrt genommen.

Die Kraftradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: ToMa



Die 80-Jährige stand gegen 11.45 Uhr mit ihrem Nissan an einem Stoppschild auf der Sonnenstraße und wollte in die Herrnstraße abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt wartete der Fahrer eines Audi A4 in der Herrnstraße darauf, dass eine entgegenkommende Motorradfahrerin passierte, um seinerseits in die Sonnenstraße abzubiegen.

Die 80-Jährige übersah die Motorradfahrerin allerdings und bog ab. Dabei erfasste ihr Nissan das Motorrad der 24-Jährigen.

Die junge Frau wurde zu Boden geschleudert und prallte zunächst gegen den wartenden Audi und im Anschluss gegen einen Toyota, der dahinter heranfuhr.

Sie wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr Fürth übernahmen die Erstversorgung, anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

