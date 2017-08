80-Jährige stirbt: Auto erfasst E-Bike und überschlägt sich

Pkw-Fahrerin wurde verletzt in eine Klinik gebracht - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Retter kämpften noch an der Unfallstelle um ihr Leben: In Weiherhof starb am Mittwochnachmittag eine 80-Jährige, nachdem sie mit ihrem E-Bike von einem Opel erfasst wurde. Der Wagen überschlug sich im Straßengraben.

Bei einem Unfall im Landkreis Fürth starb am Mittwoch eine 80-jährige Radlerin. © ToMa



Das Fahrrad wurde in zwei Teile gerissen, das Auto liegt schwer demoliert im Straßengraben: Bei einem Unfall in Weiherhof, einem Gemeindeteil von Zirndorf, starb am Mittwochnachmittag eine 80-Jährige. Die Frau wollte gegen 14.30 Uhr mir ihrem E-Bike die Weiherhofer Hauptstraße kreuzen und übersah dabei wohl eine 24-Jährige mit ihrem Corsa.

"Bei dem Aufprall erlitt die Seniorin so schwere Verletzungen, dass sie trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb", teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Die Corsa-Fahrerin wollte dem Rad noch ausweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über ihren Wagen, der sich überschlug. Erst im Straßengraben kam ihr Auto zum Liegen. Die 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie schwer ihre Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei will jetzt die genauen Umstände des Unfalls aufklären und hat dazu einen Experten an die Weiherhofer Hauptstraße berufen. Die Unfallstelle bleibt wohl bis in die frühen Abendstunden komplett gesperrt, der Verkehr wird von der Feuerwehr umgeleitet.

