96,6 Millionen fürs Klinikum: Fürths OB überwältigt

Dank Finanzspritze des Freistaats: 2019 wird neuer Hightech-OP- und Intensiv-Komplex gebaut - vor 51 Minuten

FÜRTH - Dass die bayerische Staatsregierung bis zum Jahr 2021 96,6 Millionen Euro ins Fürther Klinikum investiert, ruft bei den Verantwortlichen am Ort helle Freude hervor. Oberbürgermeister Thomas Jung schwärmt von einer „Jahrhundertchance“ und einem „Stück Zukunftssicherung für die ganze Stadt“. 2019 sollen die Bauarbeiten beginnen — auf dem jetzigen Hubschrauberlandeplatz.

Wo jetzt der Rettungshubschrauber landet, soll ab 2019 ein Hightech-OP- und Intensiv-Komplex gebaut werden. Der neue Landeplatz befindet sich dann auf dem Dach des Gebäudes. © Birgit Heidingsfelder



Wo jetzt der Rettungshubschrauber landet, soll ab 2019 ein Hightech-OP- und Intensiv-Komplex gebaut werden. Der neue Landeplatz befindet sich dann auf dem Dach des Gebäudes. Foto: Birgit Heidingsfelder



„So eine Riesensumme für eine einzige Stadt!“ OB Jung war beim Pressegespräch im Klinikum anzumerken, dass er den Geldregen aus München noch immer nicht ganz fassen kann. „So eine Summe wurde in Fürth noch nie in einem Bauwerk verbaut!“

Wie berichtet, will der Freistaat 22 neue Bauvorhaben an bayerischen Kliniken fördern und gibt dafür 492 Millionen Euro aus. Fürth kassiert davon mit Abstand den größten Anteil.

Jung wie auch Klinikvorstand Peter Krappmann werteten die hohe Summe als Anerkennung, Vertrauensbeweis und als Auftrag, die Einrichtung und damit die Gesundheitsfürsorge für die Menschen in Fürth und der Region fit für die Zukunft zu machen. Jung entwarf die Vision von einem „modernen, konkurrenzfähigen Zukunftsklinikum mit guten Bedingungen für Belegschaft und Patienten“.

Die große Modernisierung des Hauses, die Krappmann im Januar 2016 anhand eines Strategiepapiers mit Maßnahmen bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellt hatte, kann somit ihren Anfang nehmen. Wie damals berichtet, geht es unter anderem darum, die Kapazitäten zu erweitern, das betrifft die Betten ebenso wie die OP-Säle. Nicht mehr Zeitgemäßes wie beispielsweise die Sanitärräume der Patientenzimmer sind zu modernisieren und allzu angejahrte Gebäudeteile abzureißen und durch neue zu ersetzen. Im Zuge all dieser Umstrukturierungen sollen dann auch gleich noch Routen und Wege im Gesamtkomplex neu organisiert werden. Denn dass derzeit insbesondere auf der internen Hauptverkehrsachse Patienten im Bett von A nach B geschoben werden, dort aber zeitgleich auch Besucher und Servicekräfte mit Speisen und Medikamenten unterwegs sind, ist Krappmann seit längerem ein Dorn im Auge. Es störe die Intimsphäre.

Wie der Klinikchef nun betonte, soll die Sanierung bei laufendem Betrieb und gleichbleibender Bettenzahl über die Bühne gehen. Damit sich die Patienten möglichst wenig gestört werden, habe man deshalb beschlossen, mit einem Neubau auf dem Gelände des jetzigen Hubschrauberlandeplatzes zu beginnen. Dort soll zwischen 2019 und 2021 in einem ersten Bauabschnitt ein Hightech-OP-Intensiv-Komplex in die Höhe wachsen, der elf OP-Säle (bisher: sieben) beherbergt, „viel Technik“, eine Intensivstation, eine normale Station und eine so genannte IMC-Station, wo Patienten liegen, die stärker überwacht, aber nicht beatmet werden müssen. Der neue Hubschrauberlandeplatz ist auf dem Dach des Gebäudes vorgesehen

Birgit Heidingsfelder