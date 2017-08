A 73 in Fürth: Auffahrten werden nachts gesperrt

FÜRTH - Bis zum 1. September erneuert die Autobahndirektion Nordbayern die Schutzplanken der Auffahrtsrampen der A 73. In den kommenden Tagen sind daher abends und nachts die Auffahrten der Anschlussstellen Fürth-Ronhof und Fürth-Poppenreuth gesperrt.

Frankenschnellweg zwischen Poppenreuth und Ronhof: Die Auffahrten sind in den nächsten Tagen abwechselnd gesperrt. © Hans-Joachim Winckler



Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, wird außerhalb des Berufsverkehrs, jeweils von 19 bis 5 Uhr, gearbeitet. Am Montag hat die Maßnahme begonnen. Am Dienstag ist noch einmal die Auffahrt Poppenreuth in Richtung Bamberg dicht. Mittwoch (23./24. August) und Donnerstag (23./25. August) ist die Anschlussstelle Ronhof in Richtung Bamberg dran.

Am Montag- und Dienstagabend wird die Anschlussstelle Ronhof in Richtung Nürnberg gesperrt. Und in den Nächten auf Donnerstag (30./31. August) und Freitag (31. August/1. September) wird dann an der Rampe in Poppenreuth in Richtung Nürnberg gearbeitet. Verkehrsteilnehmer, die auffahren wollen, werden zur nächsten Anschlussstelle umgeleitet und um erhöhte Vorsicht gebeten.

