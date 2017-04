Ab durch die "grüne Lunge": Der 14. Stadtwaldlauf in Fürth

Hunderte Läufer nehmen an dem Sportevent im Wald teil - vor 44 Minuten

FÜRTH - Beim 14. Stadtwaldlauf in Fürth am Samstag war das Gelände des TV Fürth 1860 wie schon im letzten Jahr Start- und Zielpunkt. Die Strecken des 10-km-Laufs und des Halbmarathons führten jedoch hinaus in die grüne Lunge. Für Kinder gab es spezielle Lauf-Angebote.

Bilderstrecke zum Thema Hunderte Läufer beim 14. Stadtwaldlauf in Fürth Die Kulisse war wieder herrlich, die Luft roch nach Frühling: Hunderte Läufer gingen beim 14. Fürther Stadtwaldlauf an den Start. Auf Waldwegen ging es für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen durch die grüne Lunge der Stadt, vorbei am beliebten Wildschweingehege.



