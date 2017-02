Ab in den Süden! Redaktion entert die Malzböden

FÜRTH - Willkommen in den Malzböden: So lautet das Motto für die Fürther Nachrichten und ihre Leser. Die Redaktion ist bereits seit Donnerstag im neuen Quartier in der Südstadt zu finden, die Geschäftsstelle zieht noch aus der Rudolf-Breitscheid-Straße um und geht am kommenden Montag hier an den Start.

Die Malzböden - das neue Quartier der Fürther Nachrichten. © Hans-Joachim Winckler



In der Schwabacher Straße 106 sind nun die zuvor baulich getrennt voneinander tätigen Bestandteile Redaktion, Geschäftsstelle und Anzeigenabteilung endlich unter einem Dach vereint — in jenem traditionsreichen Gebäude, in dem einst die Humbser-Bräu, später Patrizier und Tucher ihren Gerstensaft produzierten. Es firmiert seit seiner aufwändigen Sanierung und Umwandlung in einen Geschäfts- und Bürostandort durch die Denkmalspezialisten der Immobilienfirma MIP mit dem Etikett "Malzböden". Bewusst erinnert der Name an die Geschichte des markanten Klinkerbaus als Malzhaus der Brauerei.

Großzügig und modern: Die Räume der Geschäftsstelle im Erdgeschoss. © Fotos: Hans Winckler



In großzügigen Räumlichkeiten gehen Redaktion und Anzeigenabteilung im ersten Stockwerk ihrer Arbeit nach. Im Erdgeschoss und direkt von der Schwabacher Straße aus zugänglich, empfängt die Geschäftsstelle ihre Besucher in repräsentativem Ambiente — und mit noch mehr Service als bisher.

Ein hoher Raum mit Galerie und großer Fensterfront ist Hingucker beim Aufgeben von Anzeigen, beim Kauf von Tickets oder beim Stöbern im Sortiment unseres Zeitungsshops. Telefonisch und per Mail sind die FN und ihre Mitarbeiter übrigens weiterhin unter den bekannten Rufnummern und Adressen erreichbar.

Einen weiteren Vorteil hat das neue Domizil: Die Fläche, auf der tagsüber die Geschäftsstelle ihre Kunden betreut, kann am Abend im Handumdrehen in einen Veranstaltungsraum verwandelt werden. Rund 100 Gäste finden hier Platz, die FN planen, künftig zu Diskussionen oder auch zu kulturellen Veranstaltungen einzuladen.

Bequem zu erreichen sind die Malzböden mit diversen Fürther Buslinien; aussteigen muss man entweder an der Haltestelle Amalienstraße oder aber an der Station Holzstraße, beide wenige Gehminuten entfernt in der Schwabacher Straße. Die FN sind nicht die ersten Mieter in dem 1887 erbauten Komplex. Bereits eingezogen sind im Erdgeschoss, neben den Räumlichkeiten unserer Geschäftsstelle, das alteingesessene Klavierhaus Kreisel und das Fahrradfachgeschäft "South Park Cycles".

Am südlichen Ende entsteht in einem Neubau eine Filiale der Fürther Biomarkt–Kette ebl. Das prächtige ehemalige Sudhaus mit seinem gewaltigen Kupferkesseln am Nordende, das 1911 entstanden ist, soll schon bald Gastronomie, möglichst mit Biergarten, beherbergen — zusammen mit dem dahinter liegenden Portiershaus. Ein Pächter wird noch gesucht.

Unter den weiteren Mietern werden sich ein Künstleratelier, eine Event- und eine Marketingagentur, eine Steuerberatungsgesellschaft, eine Apotheke, ein IT-Unternehmen, ein Yoga-Studio sowie ein Design- und Grafikstudio finden.

Leser, die sich für die Redaktionsräume und/oder — ab Montag — für die Geschäftsstelle (die übrigens diesen Samstag geschlossen bleibt) interessieren, sind herzlich willkommen. Und – schon mal vormerken: Am Samstag, 22. April, steigt eine große Eröffnungsfeier, unter anderem mit Heißmann/Rassau, Thilo Wolf, Ewald Arenz und Felicia Peters.

