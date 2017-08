Ab Samstag: Rothenburger Straße wieder frei

Die Sperre ist endlich zu Ende - Halber Landkreis war betroffen - vor 19 Minuten

ZIRNDORF - Nicht nur Pendler, die auf der Rothenburger Straße unterwegs sind, können jetzt aufatmen: Die mehrwöchige Sperre zwischen der Leichendorfer Kreuzung und Weinzierlein hat ein Ende.

Rothenburger Straße © Edgar Pfrogner



Ab Samstag gilt wieder die Devise freie Fahrt, und zwar gegen Mittag. Genauer legt sich das Staatliche Bauamt Nürnberg in einer Pressemitteilung zeitlich nicht fest. Aufatmen können dann aber in jedem Fall auch die Bewohner von Cadolzburg und Wachendorf, denen die großräumige Umleitung jede Menge Verkehr beschert hatte.

Den Bewohnern zweier Zirndorfer Ortsteile wird ebenfalls ein Stein vom Herzen fallen, hatten doch die Weinzierleiner in der Bauphase den Umweg über Roßtal nehmen müssen, während Wintersdorf nur über den Bogen über Bronnamberg zu erreichen gewesen war.

In den vergangenen Wochen hat der Abschnitt der Staatsstraße einen neuen Asphaltbelag bekommen. Das drei Kilometer lange Teilstück musste wegen erheblicher Schäden bis in die tieferen Schichten komplett abgefräst und ausgetauscht werden. 1,1 Millionen Euro, damit war das Projekt zumindest kalkuliert, wurden dabei verbaut. Das Erfreulichste an der Baustelle: Der Zeitplan wurde exakt eingehalten.

In den nächsten Tagen, das teilt das Staatliche Bauamt weiter mit, seien lediglich noch kleinere Restarbeiten notwendig, die aber ohne größere Einschränkungen des Verkehrs durchgeführt werden können.

