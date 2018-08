Abendessen in Ammerndorf: Bei Melli gab's Schnitzel

Für die NN-Wanderreporterin geht es weiter durch den Landkreis Fürth - vor 59 Minuten

LANGENZENN - Für NN-Wanderreporterin Melanie ging es am dritten Tag weiter durch den Landkreis Fürth. Ammerndorf hieß das Ziel am Samstag, was bedeutet, dass es rund zehn Kilometer zu bewältigen galt. So hat sie den Tag erlebt.

Bilderstrecke zum Thema NN-Wanderreporter: Mit flauschiger Begleitung nach Ammerndorf Wanderreporterin Melli hatte am Samstag Glück: Bei strahlendem Sonnenschein und moderaten Temperaturen war die Strecke von Langenzenn nach Ammerndorf leicht zu bewältigen. Unterstützung bekam sie nicht nur von einem tierischen Freund - auch für die Erfrischung unterwegs war gesorgt.



nb