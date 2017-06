Abenteuer Literatur in Fürth

Das Literaturfestival "Lesen!" ist gestartet - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Lesefieber hat die Kleeblattstadt erfasst. Angefeuert von interessanten Autoren und reizvollen Aktionen. Bis einschließlich Sonntag, 2. Juli, ermöglichen das Festival "Lesen!" und die anschließende Veranstaltung "StadtLesen" neue Erfahrungen durch hautnahe Begegnungen mit Literaturschaffenden.

Adolf Muschg blickt am Sonntag auf sein Leben. © Fotos: dpa



Spannungsreich war bereits der Auftakt mit dem Leipziger Ensemble Wortart am Freitagabend. Lieder vom Kommen, Bleiben und Gehen haben im Kulturforum eine Brücke zwischen Musik und Sprache geschlagen. An diesem Samstag geht es im Kulurforum um 20 Uhr weiter mit Heinrich-Böll-Preisträgerin Eva Menasse. In ihren Erzählungen menschelt es gewaltig. Als Vorlage dienen kuriose Meldungen aus der Tierwelt.

Der vielfach ausgezeichnete Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg, ehemals Präsident der Akademie der Künste Berlin, stellt am Sonntag um 19 Uhr im Kulturforum sein bislang persönlichstes Buch vor: "Der weiße Freitag". Alternativ kann man ab 19.30 Uhr beim zweiten Kirchen Poetry Slam in St. Michael Jury spielen.

Interessant versprechen im Kulturforum auch die Begegnungen mit den Autoren Jonas Kraft (Dienstag), Markus Orths (Mittwoch) und Ilija Trojanow (Donnerstag) zu werden, bevor am Freitag Alissa Walser den eindeutigen Versuch einer Verführung unternimmt. Hoflesungen, Kinderveranstaltungen, eine literarische Stadtführung und eine Kult-Nacht mit der Performerin Erika Stucky und dem Schauspieler Markus Hering am 1. Juli runden das Programm des 6. Festivals ab.

Eva Menasse präsentiert am Samstag ihre kuriosen Tiergeschichten.



Zusätzlich verwandelt das internationale Leseförderungsprojekt "StadtLesen" die Adenauer-Anlage vom 29. Juni bis 2. Juli täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit in ein grünes Lesewohnzimmer. Sitzsäcke und Hängematten laden zum Abhängen mit über 3000 Büchern unterschiedlichster Genres ein. Außerdem lesen heimische Autoren – und es gibt am 1. Juli eine Buchmarktschau mit Aktionen rund ums Buch.

di