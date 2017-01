Abhol-Service für den guten Zweck

In Landkreiskommunen sind Christbaum-Sammler unterwegs - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Das letzte „Oh Tannenbaum“ ist verklungen, doch wohin nun mit dem Christbaum? In diversen Kommunen im Landkreis Fürth gibt es Abholaktionen, meist für den guten Zweck.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum nach den Feiertagen? In den Fürther Landkreiskommunen gibt es Abhilfe. © dpa/Sebastian Kahnert



Wohin mit dem Weihnachtsbaum nach den Feiertagen? In den Fürther Landkreiskommunen gibt es Abhilfe. Foto: dpa/Sebastian Kahnert



In Unterasbach holen Mitglieder des CVJM gegen eine kleine Spende die Bäume ab. Das Geld fließt je zur Hälfte in die eigene Jugendarbeit und an den CVJM Bayern Burg Wernfels. Die Gruppe sammelt am Samstag, 7. Januar, von 9 bis 14 Uhr in Unterasbach, Kreutles, Petershöhe und in Teilen von Altenberg.

Der Baum muss bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar vor dem Haus deponiert werden.

*In Ammerndorf holt die SPD den Baum am Samstag, 7. Januar, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ab. Abgeschmückt und gut sichtbar sollen Tanne oder Fichte vor dem Haus stehen. Der Service ist kostenlos, allerdings freuen sich die Organisatoren über eine Spende, die der Bücherei Ammerndorf zugute kommt. Anmelden kann man sich per E-Mail unter marlen.laurien@spd-ammerndorf.de, per Telefon (0 91 27) 9 54 99 28 oder per Facebook. Anmeldeschluss der Aktion ist am Freitag, 6. Januar.

*In Veitsbronn findet am Samstag, 14. Januar, die Christbaumaktion der Evangelischen Jugend statt. Ab 9 Uhr ziehen Jugendliche und Erwachsene in den Gemeinden von Haus zu Haus und sammeln gegen eine freiwillige Spende die Christbäume ein. Der Erlös kommt der evangelischen Jugendarbeit in Veitsbronn, Tuchenbach und Obermichelbach zugute.

Die Jugendlichen sind nicht verpflichtet, alle Bäume mitzunehmen. Diese sollten gut sichtbar abgelegt werden. Bäume, die nach 9 Uhr am den Straßenrand deponiert werden, können nicht mehr eingesammelt werden. Rückfragen beantwortet das Pfarramt unter Tel. (09 11) 97 79 40 30.

*In Zirndorf sammeln Helfer des Familienzentrums am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr in den Außenorten Anwanden, Bronnamberg, Leichendorf, Lind, Weinzierlein und Wintersdorf die ausgedienten und an Straßenrändern deponierten Weihnachtsbäume gegen eine Spende von 3 Euro ein.

Die Aktion hat nach Einschätzung der Macher inzwischen Kultcharakter: „Sie ist wirklich eine Veranstaltung, an der die ganze Familie mit Spaß und Eifer dabei sein kann.“ Insbesondere für die Kinder sei es aufregend, einmal auf einem Traktor mitfahren zu dürfen. Aber auch von den Helfern, die Traktoren zur Verfügung stellen und fahren, heißt es, sie hätten viel Spaß an der Aktion. Autofahrer sollten indes Rücksicht nehmen.

Der Erlös ist bestimmt für einrichtungsübergreifende Anschaffungen des Familienzentrums, die aus dem normalen Haushalt nicht finanziert werden können.

fn