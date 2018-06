Am Mittwoch hatte ein Autofahrer auf der B8 bei Langenzenn die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Der Van krachte gegen die Mittelleitplanke und fing danach Feuer. Neben dem Fahrer saßen vier weitere Personen in dem Fahrzeug - alle wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.