Und zur Feier des Tages ein Gläschen Sekt: Die Freude war den Absolventen des Gymnasium Stein am Freitag anzusehen. Unter dem Motto "Abitour" feierten sie das Ende ihrer Schulzeit.

Abi is coming home: Nach vielen Jahren feierten die Abiturientinnen und Abiturienten des Helene-Lange-Gymnasiums ihren Abschluss erstmals wieder in der eigenen Schulturnhalle. Das Motto: "Abikropolis - Die Odyssee hat ein Ende".

Am Mittwoch hatte ein Autofahrer auf der B8 bei Langenzenn die Kontrolle über seinen Transporter verloren. Der Van krachte gegen die Mittelleitplanke und fing danach Feuer. Neben dem Fahrer saßen vier weitere Personen in dem Fahrzeug - alle wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.