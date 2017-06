Abnehm-Tipps in der Comödie

FÜRTH - Wenn Patric Heizmann über Ernährung und Fitness spricht, ist bekömmliche Unterhaltung in mundgerechten Häppchen angesagt. Der Ernährungsprofi arbeitet in seinem Bühnenprogramm "Essen erlaubt!" mit Humor und einer bildhaften Sprache, um Wissen zu vermitteln. Und sieht dabei appetitlich aus.

Vitamine und Bewegung: Patric Heizmann kennt die Tricks, um der Fitness auf die Sprünge zu helfen. © Foto: Mirko Hannemann



Die Oberarmmuskeln spannen unter dem T-Shirt und das Sixpack zeichnet sich ab. Keine Frage — Heizmann ist topfit. Aber das muss natürlich so sein, wenn man lustige Sprüche über das Essen klopft. Entspannt plaudert er über Veganer, Vegetarier, Intoleranzen, Mode-Diäten und Super-Food. Alle bekommen ihr Fett weg, keinen lässt er besser als andere dastehen. Auch die Fleischfreunde nicht. Der Saal in der gut besuchten Comödie kichert. Heizmanns Trick dabei ist, zu zeigen, dass in Ernährungsfragen alle zu kämpfen haben und niemand die Weisheit gepachtet hat. Dazu kursieren zu viele Halbwahrheiten und Werbebotschaften. Wie lautet seine Lösung? Einfach auf den eigenen Bauch hören, sich nichts zwanghaft verbieten, das essen, was einem bekommt. Nur eben in Maßen.

Ab und zu schlemmen ist ok, dann aber etwas bremsen. Diese Erlaubnis eines Fachmanns kommt gut an, wann immer er dafür plädiert, sich selbst zu vertrauen, gibt es Applaus. Fragt sich nur, warum viele Leute heutzutage so eine "Genehmigung" brauchen und Experten klasse finden, die vor übertriebenem Glauben an Spezialisten warnen. Sprüche wie "Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten Stand" reizen die Lachmuskeln.

Und was vertritt Heizmann nun konkret? Was kann man lernen aus seinen Storys über das Grillfest bei seinem fleischsüchtigen Nachbarn? Zunächst mal gibt es keine verbotenen, "schlechten" Lebensmittel. Was zählt, ist die Ausgewogenheit: "Auch ein fettiger Burger mit Pommes ist erlaubt. Wenn ich aber weiß, dass ich abends so etwas esse, nehme ich mittags etwas Leichtes wie Salat." Dann das viel geschmähte Fett. Gerade der Verzicht macht dick, so Heizmann: "Wenn wir Fett einsparen, verzichten wir auf wichtige Eiweißspeicher. Eiweißreiche Nahrung sättigt aber länger als etwa Kohlenhydrate, deshalb essen wir insgesamt weniger.

Außerdem verführen kohlenhydratreiche Produkte nicht nur dazu, viel zu essen, sondern enthalten oft jede Menge Zucker. Heimisches Superfood wie Äpfel, Leinsamen und Kohl sollte man den Exoten wie Acai-Beere und Chiasamen vorziehen. Wer als Hungerbremse zwischendrin einen Milchkaffee trinkt und immer ein Stück Obst dabei hat, ist auf einem guten Weg. Alles prima Tipps, ob nun mit oder ohne Heizmann.

