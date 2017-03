Abschluss-Feuerwerk zum Purim-Fest

Kulturforum: The Klezmatics als fulminanter Rausschmeißer des Fürther Klezmer Festival Intermezzos 2017 - vor 1 Stunde

FÜRTH - Besser hätte das insgesamt hervorragende Intermezzo des alle zwei Jahre veranstalteten Internationalen Klezmer Festivals kaum ausklingen können. The Klezmatics aus New York haben – ausgerechnet noch an Purim – das Kulturforum energisch aufgemischt.

Zum Angriff auf eingefahrene Hörgewohnheiten bläst Trompeter Frank London. Unaufdringlich hält er die Fäden der US-Combo in der Hand. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit 30 Jahren so alt und ebenso renommiert wie das Fürther Festival, ist das Sextett noch immer für Überraschungen gut. Selbst mit Ersatzleuten. Die Geigerin Deborah Strauss statt Lisa Gutkin und Klarinettist Merlin Shepherd, der für Matt Darriau einsprang, waren alles andere als zweite Wahl.

Wie aus einem Guss werden in 90 Minuten sämtliche Emotionen heraufbeschworen. Allen voran agiert Lorin Sklamberg, dessen strahlender Tenor unter die Haut geht. Aber auch am Konzertflügel, Akkordeon und an der Gitarre macht der Leadsänger eine gute Figur. In dieses Bild des Vollblutmusikers fügt sich Frank London, wenn er mit rechts die Trompetenventile traktiert und mit links das Keyboard. Und selbst Bassist Paul Morrissett überzeugt noch am Cymbal.

Als treibende Kraft am Drumset behält Richie Barshay stets die Übersicht und spannt sogar das Publikum mit ein. Spannend, wie sich London und Shepherd die Bälle der Melodielinien zuspielen. Einmal drehen sie musizierend eine Saalrunde, während der Rest der Combo auf der Bühne weiterspielt. Auch damit graben sie alten Hörgewohnheiten das Wasser ab und machen sensibel für jene Zwischentöne, die den Klezmer auszeichnen.

Überhaupt ist das aktuelle Programm "Apikorsim-Heretics" eine Absage an alle Klischees. "Es gibt zu viele Theorien, wir wissen auch ohne sie, was richtig ist", formuliert Sklamberg das musikalische Credo der amerikanischen Altmeister. Musik muss aufrütteln, bewegen.

Deborah Strauss macht es dem Publikum leicht, indem sie es zum Tanzen animiert. Vom furiosen Eröffnungsstück bis hin zum Wiegenlied in der letzte Zugabe ist der Auftritt bei aller Spontaneität brillant durchkomponiert. Große Kunst eben, der man das Ringen um den Ausdruck nicht anmerkt. Rund 2000 Besucher hat das dreitägige Intermezzo nach Fürth gelockt.

VOLKER DITTMAR