Abschlussjahrgänge: Viele Preise für Top-Leistungen

Etliche Schüler in Fürth und im Landkreis - vor 26 Minuten

FÜRTH - Geschafft! In Stadt und Landkreis können viele Abschlussjahrgänge in diesen Tagen das Ende ihrer Schulzeit feiern. An den Gymnasien, Berufs-, Berufsober- und Fachoberschulen wurden auch wieder etliche Schüler ausgezeichnet. Die Feiern und Preisträger im Überblick.

Max-Grundig-Schule (FOS/BOS):

Die Max-Grundig-Stiftung hat auch in diesem Jahr den Max-Grundig-Preis für die besten Absolventen der jeweiligen Ausbildungsrichtung und zusätzlich der Berufsoberschule (BOS) ausgelobt. Er ist mit jeweils 500 Euro dotiert. Die Preisträger sind: Christian Heider (Wirtschaft und Verwaltung), Hanna Popp (Internationale Wirtschaft), Marvin Meier (Technik), Nadine Schmidtlein (Sozialwesen), Sarah Schneider (Sozialwesen), Franziska Wild (Wirtschaft und Verwaltung).

Heinrich-Schliemann-Gymnasium:

100 Schüler des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums haben heuer das Abitur bestanden, zwei nicht. Die Durchschnittsnote an der Schule: 2,22. Die Jahrgangsbeste war Katia Werkmeister, die eine glatte 1,0 erreicht hat. Sie erhielt den Grete-Schickedanz-Preis und außerdem für das beste Deutsch-Abitur den Insea-und-Dr.-Robert-Strobel-Preis. Für das beste Musik-Abitur wurde Finn Klein mit dem Lutz-Häfner-Preis ausgezeichnet.

Die Abifeier stand unter dem Motto: "Abi heute - Captain Morgan". Die Abifeier ging im Stadttheater über die Bühne.

Hardenberg-Gymnasium:

"Abiwood - 12 Jahre im falschen Film": Unter diesem Motto stand die Abifeier des Hardenberg-Gymnasiums. 124 Schülerinnen und Schüler bekamen dabei ihr Abiturzeugnis überreicht. Zwölf von ihnen haben einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser geschafft. Paulina Riegler Vergara kann sich sogar über eine 1,0 freuen.

Gymnasium Stein:

"Abitour" war das Motto der Abifeier des Steiner Gymnasium im Hotel Maritim. 89 Abiturienten zählte der Abschlussjahrgang, 86 dürfen sich über ein bestandenes Abitur freuen. Die Durchschnittsnote: 2,22. Die Jahrgangsbesten sind: Lena Wolff, Henrick Höllerer, Martin Röhn und Christian Krach mit der Note 1,0, knapp dahinter landeten Jori Schulze, Sophie Heilbronner, Annika Hofmann und Juliane Kreile. Insgesamt elf Schüler erreichten einen Schnitt zwischen 1,0 und 1,5.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Oberasbach:

"Stabilo - raus aus dem Rotstiftmilieu" war das Motto der Abifeier des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in der Stadthalle. 137 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden, darunter waren vier mit dem Notendurchschnitt 1,0 und 19 mit dem Schnitt 1,1 bis 1,5.

Anmerkung der Redaktion: Die Schulen haben unterschiedlich ausführlich auf unsere Anfragen geantwortet. Daher fehlen bestimmte Angaben bei manchen Schulen.

