Absperrung für die Willy-Brandt-Anlage?

Grüne fordern Metallbänder und Ansaat, Verwaltung prüft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Stadt lässt von ihrem Grünflächenamt klären, ob und wie die Willy-Brandt-Anlage schon vor Beginn der Sanierung mit vertretbarem Aufwand in einen ansehnlicheren Zustand gebracht werden kann.

Die ramponierten Rasenflächen der Willy-Brandt-Anlage sollen durch ein sogenanntes Schillerband geschützt und dann neu angesät werden. © Hans-Joachim Winckler



Den Impuls dafür gab ein Vorstoß der Grünen, die vorgeschlagen haben: Die ramponierten Rasenflächen auf Höhe des Hornschuch-Centers sollen durch ein sogenanntes Schillerband – eine Abgrenzung durch Metalleinfassungen in geringer Höhe wie vielerorts im Stadtpark – geschützt und dann neu angesät werden. Eine "überwältigende Mehrheit der Bürger" habe sich kürzlich bei einer Informationsveranstaltung zum Thema für diese Maßnahme ausgesprochen.

Möglich werde diese Sperrung, weil in Kürze neue Verkehrsregelungen greifen sollen: Die Einbahnstraßenrichtung zwischen Gabelsberger- und Luisenstraße wird umgekehrt, störende Schilder werden versetzt, vor Ärztehaus und Apotheke neue Abstellmöglichkeiten für Räder geschaffen. Dadurch, so die Grünen, könnten bestehende Wege von Fußgängern und Radlern "uneingeschränkt genutzt werden", es gebe mithin "keine Notwendigkeit mehr", den Trampelpfad in der Anlage zu wählen

Die Verwaltung will die Machbarkeit nun prüfen und mögliche andere Schutzvarianten vorlegen. Laut Oberbürgermeister Thomas Jung müssten dabei aber Kosten und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen – schließlich peile man in den kommenden Jahren die Sanierung des gesamten Bereichs in großem Stil an.

Unterdessen sorgen Vorgänge am Rande des Fürthlaufs vom Sonntag für neuen Konfliktstoff. Anwohner wehren sich gegen den Vorwurf, sie hätten die Strecke über den Trampelpfad blockieren wollen. Vielmehr, so ihre Darstellung, sei in der veröffentlichten Route des Laufs der Trampelpfad ausgeklammert gewesen. Auf Intervention einer Anliegerinitiative sei die Willy-Brandt-Anlage deshalb abgeriegelt worden — bevor der OB dies seinerseits wieder rückgängig habe machen lassen.

hän