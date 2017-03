ACE Fürth: Kaufprämie für Pedelecs

FÜRTH - Frankreich als Vorbild: In Deutschland sollte nicht nur der Kauf von E-Autos, sondern auch von Pedelecs staatlich gefördert werden. Zu diesem Ergebnis gelangte der Fürther Kreisvorstand des Auto Clubs Europa (ACE) bei einer Klausurtagung, die sich mit umweltfreundlichen Fahrzeugen befasste.

Staatliche Förderung zum Kauf von Pedelecs fordert der ACE Fürth. © Uwe Zucchi/dpa



Drohende Fahrverbote und Feinstaubalarm verunsichern viele Autofahrer. Doch Mobilität muss gewährleistet bleiben. Das geht nur mit sauberen Verkehrsmitteln. Neben sauberen Autos sind nach Überzeugung der ACE-Vertreter insbesondere in Städten Pedelecs eine gute Alternative. Frankreich mache jetzt mit einer Kaufprämie für Pedelecs vor, wie man konstruktiv Lösungen für Städte finden kann.

Aus Sicht des ACE ist das Pedelec das derzeit am meisten unterschätzte Verkehrsmittel im Stadtverkehr. Es verbinde schadstoffarme und bequeme Mobilität mit dem Spaß am Radfahren. Auf diese Weise könne das Pedelec für viele Pendler auch das Auto ersetzen und somit für sauberere Luft in den Städten sorgen.

Doppelter Nutzen

"Das Pedelec ist ein Win-Win-Modell für Menschen und Städte zugleich. Frankreich setzt jetzt durch eine Kaufprämie ein Signal für dieses Stadtverkehrsmittel der Zukunft, Deutschland sollte diesem Weg schnell folgen", sagt der Fürther ACE-Kreisvorsitzende Manfred Rühl.

Damit würde die Bundesregierung ein Zeichen setzen und die Städte in ihrem Bemühungen um eine saubere Luft unterstützen. Rühl schlägt neben der Elektroautoförderung eine Pedelecförderung in Höhe von 500 Euro vor. Frankreich unterstützt den Kauf eines Pedelecs ab Februar 2017 mit 200 Euro.

Davon unbenommen, bleibt es Rühl zufolge in der Verantwortung der Hersteller, endlich saubere Autos zu bauen und "bestmögliche Nachrüstlösungen" anzubieten. Nur auf diese Weise könne das Automobil weiterhin eine tragende Rolle spielen.

