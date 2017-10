Lange hatten die Fürther darauf gewartet, jetzt ist es endlich wieder soweit: Die Fürther Kärwa hat ihre Pforten geöffnet. Das Wetter war zwar nicht perfekt, aber immerhin blieb es trocken, so dass die Besucher am Nachmittag des ersten Kärwa-Tages bereits zahlreich durch die Budengassen strömten und die Attraktionen unter die Lupe nahmen.

Der Countdown läuft: In weniger als vier Tagen wird die Michaeliskirchweih ihre Tore öffnen. Bis dahin müssen alle Fahrgeschäfte stehen, geprüft und blitzeblank geputzt sein. Bereits am Montag hat sich auf der kleinen Freiheit ein riesiges Fahrgeschäft erhoben: Der City Skyliner. Welche Attraktionen sonst noch so im Schnelltempo errichtet werden, erfahrt ihr in unserer Bildergalerie.