Adipositas: Mit Fotografien gegen Vorurteile

Schön-Klinik will mit einer Ausstellung den Umgang mit der Krankheit verändern

FÜRTH - Die Zahl der Menschen, die an krankhaftem Übergewicht leiden, nimmt weltweit zu. Doch anders als bei den meisten anderen Erkrankungen werden diese Patienten oft lächerlich gemacht oder für ihr Schicksal selbst verantwortlich gemacht. Mit der Wanderausstellung "schwere(s)los" will die Schön-Klinik zu einem anderen Umgang anregen.

Es ist Zeit, die Krankheit ernst zu nehmen: Geschäftsführer Jürgen Kirschbaum (links) und Chefarzt Thomas Horbach vor den Stellwänden mit eindrucksvollen Aufnahmen. © Foto: Armin Leberzammer



Mit 26 beeindruckenden Fotografien nähert sich die Ausstellung dem Phänomen Übergewicht. Die großformatigen Bilder stellen die Krankheit und die Betroffenen ganz unterschiedlich dar – als schwerelos Schwimmende unter Wasser oder als im eigenen Körper Gefangene, die nicht aus ihrer Haut können.

"Die Ausstellung ist ein wichtiger Schritt, um Adipositas in die öffentliche Diskussion zu bringen und mit der Stigmatisierung der Betroffenen Schluss zu machen", meint Thomas Horbach, Chefarzt im Fachzentrum Allgemein- und Viszeralchirurgie der Schön-Klinik. "Stark Übergewichtigen würde es das Leben erleichtern, wenn Adipositas endlich als eine ernsthafte Erkrankung anerkannt wäre", sagt er. Die Fotografien der Ausstellung – ein gemeinsames Projekt der Krankenkasse DAK und des Medizintechnikkonzerns Johnson & Johnson – stammen von Studierenden des Institutes of Design in Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Sie haben sich zusammen mit ihren Dozenten eingehend mit der Krankheit und ihren Folgen beschäftigt. Insbesondere die Foto-Shootings seien für sie und ihre Modelle eine gleichermaßen bereichernde und horizonterweiternde Erfahrung gewesen.

Die Fürther Schön-Klinik möchte diesen pädagogisch-künstlerischen Ansatz auch an hiesige Schulen tragen. "Wir haben eine Reihe von Schulklassen eingeladen, damit sie sich dieses gelungene Beispiel einer Projektarbeit genauer anzusehen", berichtet Horbach.

Die Schön-Klinik Nürnberg-Fürth selbst ist laut Horbach das einzige zertifizierte Adipositas-Zentrum in der Metropolregion. Bei regelmäßigen Infoveranstaltungen klären er und seine Kollegen über medizinische Behandlungsmethoden auf – wenn Ernährungsberatung und guter Wille nicht mehr ausreichen. Operativ könne zum Beispiel der Magen verkleinert werden, ein Bypass oder ein Magenballon gelegt werden.

Noch bis 10. November gastiert die Ausstellung im Wintergarten der Schön-Klinik (Europa-Allee 1 in Fürth) und ist jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr frei zugänglich.

Armin Leberzammer