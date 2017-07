Weltbekannte Hits am laufenden Band gab es für die Besucher des Fürth-Festivals am Samstagabend. Bei der "Partynacht der Musiklegenden" klangen die Hits der Mega-Stars Tina Turner, Joe Cocker und Barry White aus den Boxen am Kirchplatz. Eine Hommage von Künstlern, die optisch und akustisch ganz nahe an die Originale heranreichen konnten.