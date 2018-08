Afrikanische Landwirte wollen vom Knoblauchsland lernen

Agraringenieure nehmen viele Tipps in Sachen Anbau und Vermarktung mit - vor 26 Minuten

FÜRTH - Sie wollen sich über hiesige Anbau- und Erntetechniken sowie über Vermarktungsmöglichkeiten informieren: Fünf Monate lang sammeln 25 Agraringenieure aus Afrika Wissen und Eindrücke in der Region.

Packten beim Waschen und Bündeln der Karotten tatkräftig mit an: Agraringenieure aus verschiedenen afrikanischen Ländern beim Besuch des Gemüsebetriebs von Gerhard Herboldsheimer (hinten rechts). © Foto: Karin Oswald/AELF Fürth



Die Gäste stammen aus zehn afrikanischen Ländern und absolvieren eine Fortbildung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Organisiert haben den Besuch vor Ort Andreas Schmitt, Lehrer an der Meisterschule für Gemüsebau, und Mathilde Bätz, Sachbearbeiterin für integrative Bildungsberatung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürth. Auf dem Programm standen dessen Beratungseinrichtung sowie zwei Anbaubetriebe für Feldgemüse im Knoblauchsland

Schmitt begleitete die Gruppe fachlich und half auch als Englisch-Übersetzer. Bei Gemüse Hofer empfing gleich die ganze Familie die Afrikaner, ehe es zum Zucchini-Acker ging. Der junge Thomas Hofer erläuterte die Struktur des Betriebes sowie grundsätzlich die Bedingungen im Knoblauchsland: Unverzichtbare Voraussetzung für den Gemüseanbau auf dem sandigen Boden sei die Möglichkeit, die Flächen zu bewässern. Neben der Zucchini-Ernte mit speziellen Förderbändern zeigte Hofer die Pflanztechnik auf dem Acker. An einem Feld mit jungem Salat demonstrierte er, wie sich rein mechanisch Unkraut im Keimblattstadium entfernen lässt.

Als Nächstes traf die Gruppe Gerhard Herboldsheimer in seinem Gemüsebaubetrieb in Nürnberg-Schnepfenreuth. Auf nur wenigen Hektar Fläche baut der Gärtnermeister 53 verschiedene Kulturen an. Zur Zeit des Besuchs war dort gerade das Abernten der Karotten-Felder in vollem Gange. Zunächst wurden die Möhrenreihen mit einem Klemmbandroder mit Hebeschar unterfahren, so dass sich das Gemüse leichter mit den Händen aus dem Boden ziehen ließ. Dieses Vorgehen sei sehr schonend und vor allem für leichtere Böden geeignet, erläuterte Herboldsheimer, der seine Produkte überwiegend an Privatkunden auf Wochenmärkten in der Region verkauft.

Möhren nicht werfen

Die Gäste aus Afrika ließen sich nicht lange bitten und packten tatkräftig mit an. "Bitte die Karotten nicht werfen, sie brechen leicht", bat Schmitt. Für die Agraringenieure war das ein Aha-Erlebnis. "Bei uns Zuhause geht ein hoher Anteil verloren, weil das Erntegut nicht sachgemäß behandelt wird", berichtete ein Teilnehmer. Und Herboldsheimer erklärte, warum er die Karotten in Bünden verkauft: "Dafür bekomme ich am Markt einen viel besseren Preis."

Danach ging es zur Ernte auf den Kartoffelacker. Der 45 Jahre alte Vollernter stieß bei den Afrikanern auf großes Interesse. "Das ist die Maschine, die wir in unserem Land brauchen", meinte ein Äthiopier, dem die schonende Rodung gefiel. Denn: "Bei uns werden die Kartoffeln händisch mit Hacken gerodet, und viele werden dabei zerhackt."

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt derzeit den Aufbau von 13 sogenannten Grünen Innovationszentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Afrika und finanziert in dem Zusammenhang auch den Aufenthalt der Agraringenieure. Ziel ist es, die Produktivität kleinbäuerlicher Betriebe in afrikanischen Ländern nachhaltig zu steigern und ihre Einkommen zu erhöhen. Außerdem sollen Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Betrieben geschaffen und die lokale Versorgung mit Nahrungsmitteln verbessert werden.

fn