Akademie für Azubis in Fürth

Zwölf Fürther Firmen starten Qualifizierungsinitiative - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine neue Akademie des Bundes der Selbständigen (BDS) bietet Auszubildenden von Klein- und Mittelbetrieben sowie Selbständigen ab sofort eine überbetriebliche Ausbildung jenseits der Berufsschule. Ziel der Initiative, an der sich zwölf Unternehmen beteiligen, ist eine zusätzliche Qualifikation der Nachwuchskräfte. Diese trafen sich nun zu ihrem ersten gemeinsamen Unterricht.

Junge Menschen brauchen eine Berufsausbildung, Firmen Nachwuchs: Beides soll der Ausbildungspakt verwirklichen helfen. © dpa



Auf dem Stundenplan steht „Azubi-Knigge“, es geht um das kleine Einmaleins der Umgangsformen, um Tugenden wie Pünktlichkeit und Untugenden wie permanentes Schielen aufs Smartphone im Beisein des Chefs. Gegen Mittag ist der Unterricht im Konferenzraum des IT-Spezialisten Softwerk GmbH am Rand des Südstadtparks zu Ende. Raumausstatter Frank Meiners, der diesmal Dozent war, berichtet, nicht ohne Stolz, es sei zeitweise mucksmäuschenstill gewesen: „Die jungen Leute wollten das wirklich wissen.“



Für Meiners — „Ich bin ja Handwerker, kein Lehrer“ — war es eine gelungene Premiere, für seine Zuhörer offenbar auch. Es gibt nicht nur Lob für seine anschaulichen Beispiele aus der Praxis, die angehenden Rechtsanwaltsfachangestellten Yesim Aslan (18), Tamara Caligiuri (16) und Alexandra Praschl (17) beispielsweise finden Hinweise wie den, dass man rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen hat und dass man im Falle einer Verspätung zumindest kurz anrufen und Bescheid sagen sollte, keineswegs überflüssig. Man könne sowas schon mehr als einmal hören, meint Alexandra Praschl, ihre Kolleginnen stimmen zu.



Gerhard Keil, örtlicher BDS-Vorsitzender, hat dem ersten Jahrgang der Fürther Azubi-Akademie kurz zuvor erklärt, worum es hier geht: „Um den Blick über den Tellerrand; um alles, was Sie im Firmenalltag nicht mitkriegen.“ Und Wirtschaftsreferent Horst Müller hat von dieser „ganz tollen“ Initiative geschwärmt.



In der Azubi-Akademie gehe es darum, Wissen zu vermitteln, das in der Berufsschule und im Job-Alltag oft zu kurz kommt, sagt Andrea Rübenach, Geschäftsführerin des BDS Mittelfranken. Themen sind neben dem „Azubi-Knigge“ Verkaufsgespräche, der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien, Business English oder etwa die Bedeutung des Kundenbesuchs.

Geben und Nehmen



Zur Schulung treffen sich diejenigen der aktuell 23 Nachwuchskräfte, die nicht gerade ihren Berufsschultag haben, an einem Freitagvormittag im Monat. Nach dem Prinzip Geben und Nehmen halten den Unterricht in der Regel die Ausbilder der beteiligten Firmen selbst. Auch wenn die einzelne Firma es vielleicht nicht schaffen würde, zusätzliches Know-How zu vermitteln, sagt Rübenach: Im Team klappt das. Positiver Nebeneffekt: Wer mitmacht, werde für Azubis, die zum Abschluss ein Zertifikat mit Rathausstempel erhalten, als Ausbildungsbetrieb attraktiver. So könnten kleinere Betriebe gegenüber großen Konzernen punkten, ohne dass es sie etwas kostet. Eine „Win-Win-Situation“, wie Müller betont. Denn bei immer weniger Schulabgängern spitze sich der „Krieg um Talente“ zu.

Von mehr als 100 Firmen mit bis zu 50 Beschäftigten, die laut Müller angefragt wurden, haben sich zwölf für die Azubi-Akademie entschieden. Mit von der Partie sind etwa Bestattungen Burger, der Großhändler Selgros, das Notariat Stoll, Weigl Nutzfahrzeuge, Elektro Merker. Müller hofft nun, „dass noch mehr mitmachen“.



Azubi-Akademien gibt es in Bayern seit 2006. Die Fürther Initiative ist Rübenach zufolge die fünfte in Mittelfranken. Vorreiter waren hier die Kreise Nürnberger Land, Fürth und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim sowie die Stadt Erlangen. Noch heuer gründen sich Azubi-Akademien im Kreis Erlangen/Höchstadt sowie in Ansbach Stadt und Land.



Birgit Heidingsfelder