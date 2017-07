39 Hausgemeinschaften, dutzende Aussteller und feilschen wie am Basar: Wo am Samstag in Fürth Luftballons an den Türen hingen, versteckte sich in den Hinterhöfen der Gebäude ein Paradies für Trödel-Fans. Neben kreativen Tierporträts oder alten Schuhen gab es dabei aber auch echte Raritäten zu bestaunen.