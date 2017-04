Alarm in Fürth: Pflegekräfte löschen Feuer in Altenheim

Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdiensten rückte an - vor 1 Stunde

FÜRTH - Feuerwehr und Rettungsdienste im Großeinsatz: Ein Feuer in einem Fürther Altenheim sorgte am Dienstagnachmittag für Aufregung im Stadtwesten. Pflegekräfte reagierten völlig richtig - und verhinderten Schlimmeres.

Rauch hüllte am Dienstagnachmittag das Altenheim in der Fürther Friedrich-Ebert-Straße ein. Unweit des Klinikums brannte es dort in einem Zimmer, warum, ist derzeit noch völlig unklar. Das Pflegepersonal des Heims reagierte richtig und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher.

Sowohl die Fürther Berufsfeuerwehr, als auch die Rettungsdienste rückten mit einem Großaufgebot an. Dutzende Einsatzfahrzeuge standen in der Friedrich-Ebert-Straße, mussten aber nicht wirklich eingreifen. Die Feuerwehr löschte das Feuer endgültig und lüftete das Gebäude durch. Verletzt wurde niemand schwerer, nur der Bewohner des Zimmers trug leichte Blessuren davon.

