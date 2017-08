Alarm in Kreben: Zwei Hektar Weizen brennen lichterloh

Landwirte aus der Umgebung halfen Besitzer beim Umpflügen - vor 1 Stunde

KREBEN - Aufregung am frühen Freitagabend: In Kreben bei Wilhermsdorf brannte ein Weizenfeld plötzlich lichterloh. Was die Ursache angeht, haben Polizei und der Landwirt bereits einen Verdacht.

Plötzlich stieg Rauch auf, Flammen loderten, die Sirenen der Feuerwehr heulten: Am frühen Freitagabend brannte ein Acker in Kreben, einem Ortsteil von Wilhermsdorf, lichterloh. Das Feuer brach aus, als der Landwirt mit der Weizenernte beschäfigt war. Nach ersten Erkenntnissen lief ein Lager am Mähdrescher heiß - und das Unheil seinen Lauf. Rund zweieinhalb Hektar brannten.

Die Ernte ist dahin, sonst aber kam es zu keinen weiteren Schäden, der Mähdrescher blieb unversehrt. Auch der Landwirt selbst wurde nicht verletzt. Auf die Hilfe seiner Kollegen kann sich der Mann dabei verlassen: Gleich mehrere Bauern aus der Umgebung rückten mit ihren Ackerschleppern an und pflügten das Feld um. Damit wollen sie verhindern, dass das Feuer noch einmal aufglimmt.

Der Brand selbst wurde von der Wilhermsdorfer Feuerwehr mit Unterstützung anderer Wehren aus dem Umland schnell gelöscht.

