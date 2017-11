Alfons campt mit Harry und Inge

Très bien: Urkomische Blicke auf "Mein Deutschland" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mann, kennt der die Deutschen gut: Sein aktuelles und sehr kluges Programm "Mein Deutschland" präsentierte der Kult-Franzose Alfons in der Comödie. Charmant, aber auch sehr erhellend hält er uns den Spiegel vor. Ein lustiger Abend der europäischen Völkerverständigung.

Das Puschelmikrofon als Markenzeichen: So hat sich Alfons alias Emmanuel Peterfalvi zur TV-Kultfigur gemausert. © Patrick Sinkel/dapd



Das Puschelmikrofon als Markenzeichen: So hat sich Alfons alias Emmanuel Peterfalvi zur TV-Kultfigur gemausert. Foto: Patrick Sinkel/dapd



Der Mann in der unkaputtbaren orangenen Sportjacke ist ein begnadeter Erzähler. Liebevoll umgarnt er sein Publikum, um ihm dann mit einem Lächeln kleine Bosheiten zu servieren. Die Franzosen gucken wohlwollend auf die Deutschen, behauptet er. Wie machen die das alles? So ein hohes Bruttosozialprodukt! Die Franzosen wissen gar nicht, was das ist. Aber sie schauen anderen gern beim Arbeiten zu.

Oder: Wenn die Deutschen betrügen wie bei den Dieselautos, dann machen sie das aufwendig mit einer komplizierten manipulierten Software. Die Franzosen hingegen würden ganz einfach den TÜV-Prüfer bestechen.

Rauchen am Bahnsteig? Nur im gelben Quadrat. Als Fußgänger an der roten Ampel vor leerer Straße stehen, auch wenn es aus Kannen schüttet. Vor dem Campingplatz mit dem Auto voller Einkäufe warten, weil bis 15 Uhr dort Mittagsruhe ist. Eine Stunde lang einen Warnstreik veranstalten, um danach umso schneller weiter zu arbeiten: Ein Franzose kann all das nicht wirklich verstehen.

Leitkultur-Kenntnisse

Aber irgendwie sind Alfons, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, seine teutonischen Nachbarn doch dermaßen ans Herz gewachsen, dass er – auf Anregung des Hamburger Oberbürgermeisters – jetzt auch selbst die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hat. Somit weiß er nun, wie bei Flüchtlingen und sonstigen Einbürgerungswilligen die Kenntnisse der deutschen Leitkultur geprüft werden. Zum Beispiel mit der Frage nach dem Gründungsjahr der DDR. Olala.

Dass Alfons die Deutschen letztlich innig liebt, zeigen die ins Bühnenprogramm eingespielten Fernsehinterviews mit seinem berühmten Puschel-Mikrofon. Das sanfte Fell passt zur unauffälligen Art, mit der sich Alfons auf der Straße an die Passanten ranpirscht. Und weil er ein Gespür für skurrile Typen des Alltags hat, lässt er sich vom Rentnerpaar Harry und Ingeborg nach Hause und sogar in den Campingurlaub einladen. Dort erforscht er dann gründlichst sowohl deren Liebesleben als auch die speziellen Hobbys der beiden.

Die Zuschauer in der Comödie liegen dabei fast unterm Tisch vor Lachen. Nichts ist so komisch und rührend wie dein Nachbar und seine geheimen Gedanken.

WALTER GRZESIEK