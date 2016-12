Allen Fürthern ein Wo-ho-hoo-hohohooolgefallen

St. Michael: Die Teile I bis III des Weihnachtsoratoriums mit familienfreundlichem Präsentierkonzept - 20.12.2016 17:15 Uhr

FÜRTH - Müssen Oratorien stets in ernst bemessenem Pathos dargebracht werden? Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium mit der Stadtkantorei unter KMD Ingeborg Schilffarth als Familienkonzert zum Zuhören und Mitmachen begeisterte in der prall gefüllten Michaelskirche die großen und vor allem die kleinen Gäste.

Beim Jauchzen und Frohlocken erwischt: Die Stadtkantorei und der Dambacher Kinderchor öffneten kleinen und großen Zuhörern in der bestens besuchten Kirche St. Michael die Ohren für Johann Sebastian Bachs Meisterwerk. © F.: Tim Händel



Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört zum Fest wie Christbaum, Krippenspiel und Lebkuchen — sei es im Radio, im Fernsehen, live im Konzertsaal oder in der Kirche. Freilich, das Werk hat nicht nur für die Interpreten, sondern auch für die Zuhörer seine Tücken. Zuerst die Länge von gut zweieinhalb Stunden, wenn man sämtliche sechs Teile aufführt. Dabei hatte Bach ja nie eine Aufführung am Stück vorgesehen, sondern ratenweise über sechs Sonn- und Feiertage verteilt. Sodann der Text: Neben dem nüchternen Bibeltext stößt die barock-sentimentale Schwärmerei mit ihrem „herzliebsten Jesulein“ arg zuckrig im Gemüt auf. Und dann die Fülle: Es ist wie mit den Lebkuchen, man kann sich auch an zu viel Freude auf einmal überfressen, und nachher geht’s einem schlecht.

Michaelskantorin Ingeborg Schilffarth hat sich darum zu einer anderen Aufführungspraxis entschlossen. Im Stil von „Peter und der Wolf“ bringen die Musiker und Erzählerin Stefanie Schardien die Weihnachtsgeschichte den kleinen Zuhörern nahe. Das beginnt dann so, dass nach dem festlichen Einzug des erweiterten Dambacher Kinderchores und nach einführenden Worten zuerst ein Rezitativ erklingt. Christopher Kessner beschreibt die Szenerie der Hirten auf dem Felde, das Orchester setzt mit ein paar Takten der Hirtenmusik ein.

Da, ein Paukenwirbel. Der Himmel tut sich auf. Ein Tremolo der Flöten verkörpert das Gruseln der Hirten. Und jetzt erst setzt der altbekannte Beginn ein: „Jauchzet, frohlocket!“

Es folgt der Engelschor mit „Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen ein Wohlgefallen“, danach erklärt Schardien, was „Wohlgefallen“ eigentlich bedeutet und warum Bach diesen Begriff gesanglich derart auswalzt, dass der Hörer nur noch „Wo-ho-hoo-hohohooolgefallen“ versteht. Nun eilen die Hirten dem Stall zu, erst instrumental, dann noch mal mit Gesangbegleitung. So wird auch den großen Zuhörern demonstriert, wie überlegt Bach Aktionen, Gefühle, Erwartungen und Erfüllung in Musik ausdrückt; nicht einfach illustriert, sondern in Klang umsetzt. Und warum es eben eine Oboe d'amore sein muss, die das Jesuskind in der Krippe umspielt, und nichts anderes.

Wie beim schon erwähnten „Peter und der Wolf“ exerzieren abwechselnd Instrumente (hier Fagott, Geige, Bratsche und Kontrabass) ihre Klangskala, bis endlich die Trompete sich als wahrhaft königliches Instrument hervortut. Doch kann man sich ein Wiegenlied mit Trompete vorstellen? Mal ein paar Takte probieren . . . Nein, das ist zu laut, sanfter bitte! Mit Flöten und Geigen singt dann Johanna Sander das Kindelein ein: „Schlafe mein Liebster, genieße der Ruh.“

Bei so viel Musik darf die Gemeinde sich ruhig auch mal ins Zeug legen und mitsingen. Gleich drei Choräle des Weihnachtsoratoriums (Nummer 9, 17 und 23) folgen derselben Melodie, nämlich „Vom Himmel hoch, da komm ich her“. Musste Bach irgendwie die Partitur bis nächsten Sonntag vollkriegen? Egal, der Text ist stets anders, das instrumentale Arrangement ebenfalls, die Melodie kennt jeder im Schlaf.

Da fällt es auch nicht mehr auf, wenn einige kleine Zuhörer etwas hibbelig auf den Bänken herumrutschen oder mit dem Banknachbarn Faxen treiben. Dafür klatschen dann andere im Takt mit. Nach gut 70 Minuten ist dieses „Best of“ des Weihnachtsoratoriums zu Ende, die Kinder strahlen, und die Großen freuen sich auch.

Im Rahmen von vier Weihnachtsgottesdiensten führen Ingeborg Schilffarth, die Stadtkantorei, ein Instrumentalensemble und Solisten vier Teile des Weihnachtsoratoriums auf — Heiligabend (17 Uhr, St. Michael, Teil I), Erster Weihnachtstag (10 Uhr, St. Michael, II), Zweiter Weihnachtstag (9.30 Uhr, Auferstehungskirche im Stadtpark, III), Neujahr (17 Uhr, St. Paul, IV), der Eintritt ist frei.

REINHARD KALB