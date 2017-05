Alles auf Blau: Fürther Polizeichef zeigt die neue Uniform

Demnächst werden auch die Beamten in Stadt und Landkreis andere Farben tragen - 29.05.2017 06:00 Uhr

FÜRTH - Aus Grün wird Blau: Die Neueinkleidung der bayerischen Polizei ist in vollem Gang, in Kürze werden auch die Beamten in Fürth und im Landkreis das Outfit wechseln.

Ganz in Blau: Peter Messing bei seinem Auftritt im Fürther Stadtrat. © czi/Foto: Horst Linke



Wie sie künftig aussehen, zeigte Polizeichef Peter Messing dieser Tage schon mal bei der Vorstellung der Kriminalstatistik im Stadtrat. Die zeitgemäßen Stoffe und Schnitte wurden zwei Jahre lang von 500 Beamten im Alltag getestet.

Die Farbe kommt bei den meisten Polizisten gut an, macht Messing aber ganz besonders glücklich: Seine Laufbahn begann 1974 bei der Nürnberger Stadtpolizei — in blauer Uniform. Ein Fan des beige-grünen Dresses wurde er nie.