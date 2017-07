Alles, bloß keine Talkshow!

Beim Sommer-Hoffest der Fürther Kofferfabrik waren zwei Songwriter in Hochform - vor 1 Stunde

FÜRTH - Gute Laune unter freiem Himmel: Die Kofferfabrik lud zu ihrem traditionellen SommerKofferHofFest mit Live-Musik.

Irisch-kanadisch-fränkische Zweisamkeit: Morgan Finlay (li.) und Florian Baessler alias „Wilder Pilger“ beim entspannten Warm-up, bevor zahlreiche „Koffer“-Fans den Innenhof in Beschlag nahmen. © Foto: Romir



Das ist doch mal eine Alternative zum Sommernachtsball: Beim Hoffest der selbsternannten "Subkulturmanufaktur" waren Smoking und Abendkleid auch diesmal nicht wirklich vonnöten. Trotz einiger drohender Wolken am Horizont beschien die Sonne den idyllischen Hinterhof in der Langen Straße. "In Fürth regnet’s nie!", so Kofferchef Udo Martin lachend. "Unwetter machen immer an der Stadtgrenze halt." Von den Besuchern konnte man das glücklicherweise nicht sagen. Bald strömten Hoffest-Fans in Scharen zur Sause, die gleich mit zwei Live-Musikern aufwarten konnte.

Der irisch-kanadische Singer-Songwriter Morgan Finlay machte auf seiner Deutschland-Tour Station. Als alter Kofferfabrik-Bekannter hielt der "Wilde Pilger" Florian Baessler Einzug. "Vor einigen Jahren habe ich hier mal eine Reihe mit Musiker-Talkshows gemacht", erinnerte er sich. "Eine Idee, die ebenso ambitioniert wie erfolglos war." Umso besser klappte nun der jüngste Auftritt des in Erlangen lebenden Songwriters. Das Publikum feierte die Songs und Einlagen, wie etwa das Live-Karaoke. Erst am sehr späten Abend machte der Grillmeister Feierabend, und das letzte Weißenoher Fass war geleert.

Übrigens hat sich zwischen dem Pilger und Finlay eine spannende Zusammenarbeit entwickelt: "Wir haben untereinander Songs ausgetauscht", verrieten die beiden. "Und wir haben auch schon ein Video zusammen gedreht! Weitere sollen folgen." Die witzige Produktion, bei der die beiden vor einem Jägersteig herumhampeln und Musik machen, kann man auf Finlays Facebook-Seite genießen.

PETER ROMIR