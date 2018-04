Alles gibt’s umsonst

FÜRTH - Verschenken statt Wegwerfen heißt es bereits zum sechsten Mal, wenn an diesem Wochenende in der Mittelschule Soldnerstraße erneut ein Warenverschenktag über die Bühne geht. Am Freitag kann man gebrauchte Dinge loswerden, am Samstag darf man sich eindecken.

Einen ebenso großen Andrang wie 2017 erwarten die Organisatoren von „Nimm & Gib“ am Samstag in der Soldnerschule. Bereits am Freitag kann man dort gut erhaltene, aber ausrangierte Gegenstände abgeben. © Foto: Hans Winckler



Seit der Premiere im Juli 2013 hat sich am Grundgedanken der Veranstaltung nichts geändert: Wenn der eigene Keller oder Dachboden überquillt mit ausrangierten Dingen, die aber noch in Ordnung sind, sollte man sie auf keinen Fall wegwerfen, sondern beim Warenverschenktag abgeben. Dort finden viele alte Sachen neue Liebhaber, die sie kostenlos mit nach Hause nehmen dürfen.

Bei den ersten drei Auflagen dauerte der Warenverschenktag jeweils nur einen Tag. Weil der wachsende Andrang die Organisatoren von der Nachbarschaftshilfe Nimm & Gib allerdings an ihre Grenzen brachte, entschloss sich das Team dazu, zwei Tage anzusetzen: Warenannahme und -ausgabe wurden zeitlich entkoppelt.

Wer etwas abgeben möchte, kann es an diesem Freitag zwischen 16 und 19 Uhr in die Soldnerschule auf der Hardhöhe bringen. Stöbern und Mitnehmen darf man dann tags darauf zwischen 10 und 14 Uhr. Erwünscht sind alle gebrauchsfähigen Gegenstände, die zum Wegwerfen noch viel zu schade sind: Haushaltswaren etwa, Spielzeug, Bücher, Hobbyartikel, Schuhe, Pflanzen, Fahrräder und elektrische Geräte – allerdings keine Kleidung, keine Röhrenbildschirme und selbstverständlich auch kein Müll.

Angenommen wird zudem nur, was leicht zu tragen ist. Sperrige Gegenstände wie etwa Möbel sollte man deshalb tunlichst nicht anliefern. Vor Ort wird es aber ein Anschlagbrett geben, auf dem man für derlei Dinge werben darf.

Keine Händler

Geldspenden sind jederzeit willkommen. "Wer etwas Schönes gefunden hat und zum Erhalt der Veranstaltung beitragen möchte", teilen die Organisatoren mit, "der findet am Ausgang eine Spendenbox."

Um zu verhindern, dass sich Händler die Taschen füllen, dürfen die Waren nur in "haushaltsüblichen Mengen" mitgenommen werden. Denn: Professionelle Geschäftsleute sind am Samstag ausdrücklich nicht erwünscht. Was am Schluss des Tages übrig bleibt, werden die Veranstalter an den Gebrauchtwarenhof weitergeben.

