Alles Lüge: Fürther Palazzo-Boulevard kommt nicht

FN-Bericht über die Umbenennung und Aufteilung von überlangen Straßen war ein Aprilscherz — "Ja, sind die denn noch ganz bei Trost?" - vor 14 Minuten

FÜRTH - Wer schon den empörten (oder zustimmenden?) Brief an die FN-Redaktion und/oder das Rathaus formuliert hat, kann innehalten: Es wird keinen Palazzo-Boulevard an Stelle der Fußgängerzone geben – und auch keine Unterteilung überlanger Routen in Straßen mit neuen Namen. Der Bericht in unserer Wochenendausgabe war von hinten bis vorne frei erfunden – für unseren Aprilscherz. Lügenpresse halt . . .

Das immerhin bleibt Fürth nun doch erspart: Stadtsprecherin Susanne Kramer zeigt am Beginn der Fußgängerzone, wie sich das Schild mit Palazzo-Boulevard statt Schwabacher Straße gemacht hätte. © Foto: Andre De Geare



Doch die meisten haben es mit Blick auf den Kalender trotz all unserer Mühe, in sachlichem Ton zu überzeugen, trotz wacker mitspielender und sich selbst verschaukelnder Stadtverwaltung und trotz mancher Nebelkerze wohl doch durchschaut: Zum im Text angekündigten Vor-Ort-Termin mit Montage des neuen Straßenschilds und Möglichkeit der Diskussion jedenfalls kam kaum jemand. Dabei hatte der städtische Bauhof eigens ein waschechtes und richtig schmuckes Exemplar gefertigt.

Stadtsprecherin Susanne Kramer hielt es gegen Samstagmittag am Treffpunkt Kohlenmarkt in Händen, Passanten stutzten, beäugten es interessiert bis misstrauisch. Des Weges kam auch der frühere Fürther Rechts-, Umwelt und Ordnungsreferent Christoph Maier, der den Braten allerdings bei Lektüre des Artikels ebenfalls gerochen hatte. "Ich wollte meiner Empörung Ausdruck verleihen", sagte er schmunzelnd.

Und Grünen-Stadtrat Kamran Salimi, der mit dem Fahrrad unterwegs war, hieb in dieselbe Kerbe: "Ich wollte heute früh schon eine Bürgerinitiative gründen", scherzte er mit der gebotenen Selbstironie.

Aber es gab sie doch, die Menschen, die uns auf den Leim gingen – wenn auch nur auf Facebook. "Schön, dass man in Fürth keine anderen Probleme hat!", schimpft ein Kommentator. Eine Frau findet die Kombination aus Italienisch (Palazzo) und Französisch (Boulevard) misslungen. Und sie schreibt: "Für Menschen mit Sprachproblemen, wie Stottern, wird der Straßenname wegen P und B fast unaussprechlich." Darauf antwortet ein anderer User: "Wo ist das Broblem?" Applaus!

"Grad wollte ich loswettern, dass so ’ne doofe Idee doch nur von Fürth kommen kann. Immer mehr sein wollen, als man tatsächlich ist", teilt eine andere mit. "Dann fiel mir auf . . . Es ist ja der erste April." Ein weiterer Kommentator lässt wissen: "Ich finde Palazzo-Boulevard klasse, der in Via Grande Fantastico (ehemals Breitscheidstraße) mündet. Die Via Grande Fantastico ist unserer großartigen, fantastischen SpVgg gewidmet."

Dass selbst Journalisten nicht davor gefeit sind, via eigene Zeitung in den April geschickt zu werden, zeigt dieses Beispiel: Eine Kollegin, die vom Fürther Komplott nichts ahnte, schrieb uns am Samstagvormittag eine Nachricht: "Palazzo-Boulevard?!?!? Ja, sind die denn noch ganz bei Trost???"

WOLFGANG HÄNDEL