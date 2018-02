Alles neu, alles dreieckig: Hotel-Pyramide neu eröffnet

Excelsior Hotel Nürnberg-Fürth lässt wieder Gäste hinter die gläserne Fassade - vor 4 Stunden

FÜRTH - Knapp eineinhalb Jahre ragte die gläserne Pyramide zwischen Fürth und Nürnberg in den Himmel, jetzt endlich wird sie wiedereröffnet: Mit einem neuen Konzept und unter neuer Leitung.

Praktisch alles hinter der gläsernen Fassade ist neu: Möbel, Bäder, Haustechnik, Unterhaltungselektronik und WLAN. Außerdem verfügen nun alle 104 Zimmer und Suiten über Klimaanlagen. Das war aufgrund der verglasten Wände auch dringend notwendig - denn im Sommer heizen die Räume sich auf. "Für unsere Designer war der Innenausbau eine echte Herausforderung. Wegen seiner außerordentlichen Gebäudeform gleicht kaum ein Gästezimmer dem anderen", erzählt Bodo Sikora, der Area Vice President des Hotelbetreibers GCH Hotel Group, die auch das Excelsior Hotel Nürnberg-Fürth managen.

Bilderstrecke zum Thema

Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass die damaligen Pächter der Hotel-Pyramide den Betrieb einstellten. Jetzt hat das markante Gebäude am Main-Donau-Kanal wieder geöffnet. Unter neuem Namen und neuer Leitung will sich das Excelsior Hotel Nürnberg-Fürth vor allem auf Tagungs- und Businessgäste konzentrieren.