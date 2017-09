Als die Straßenbahn noch in Fürth fuhr

Die Tram in der Kleeblattstadt: Besonderer Ausflug am Wochenende - vor 55 Minuten

NÜRNBERG / FÜRTH - Eine Straßenbahn in Fürth? Ja, die gab es tatsächlich einmal. Neben den Linien 1, 11 und 21, die eine Verbindung nach Nürnberg herstellten, hatten die Fürther ab 1948 auch ihre eigene Straßenbahnlinie, die 41er.

Als es in Fürth noch eine Straßenbahn gab: Hier fährt sie Richtung Grüner Markt. © Foto: Reinhold Bauer



Am heutigen Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, öffnet das Historische Straßenbahndepot St. Peter der VAG wieder seine Tore — und lädt diesmal unter anderem auch zu einem besonderen Abstecher über die Stadtgrenze ein.

Geboten wird den Besuchern des Straßenbahndepots nicht nur ein Rundgang durch 136 Jahre Nahverkehr in Nürnberg. Auch die historischen Fahrzeuge sind wieder in der Stadt unterwegs. Ein Oldtimerbus hat dabei ein ganz spezielles Ziel: Er begibt sich auf die Spuren der Straßenbahn in Fürth. Sie wurde im April 1957 in die Linie 7 umgeändert und im Juni 1981 schließlich eingestellt. Wer sich am kommenden Sonntag auf die Spuren dieser Linie begibt, lernt auch die Stadt Fürth selbst kennen. Was hat es mit der Humbser-Brauerei auf sich? Und welche Geschichte haben der Centaurenbrunnen, die Fürther Freiheit oder der Grüne Markt? Welches Viertel hat seinen Namen Gänsen zu verdanken und woher heißt die Billinganlage so? Auf alle diese Fragen gibt es während der Entdeckertour Antworten. Los geht die Fahrt am Sonntag, 3. September, um 13.30 Uhr am Historischen Straßenbahndepot St. Peter in der Schlossstraße 1. Sie dauert rund 90 Minuten. Der Fahrpreis beträgt, inklusive Erfrischungsgetränk 12 Euro. Eine Anmeldung im Internet unter www.vag.de/veranstaltung oder der Rufnummer 2 83 46 46 wird empfohlen.

Das Straßenbahndepot St. Peter ist am Wochenende geöffnet. © Foto: Günter Distler



An diesem Wochenende ebenfalls unterwegs ist die historische Burgringlinie 15. Die Fahrten finden statt ab 9.55 Uhr stündlich bis 16.55 Uhr. Abfahrt ist am Historischen Straßenbahndepot St. Peter sowie zwischen 10.30 und 16.30 Uhr, ebenfalls im Stundentakt, am Hauptbahnhof.

Fahrscheine können direkt beim Schaffner für 9 Euro für Erwachsene oder für 5,50 Euro für Kinder gelöst werden. Eine Familienkarte kostet 19,50 Euro – inklusive freiem Eintritt in das Straßenbahndepot. Auch auf dieser Tour geben Schaffner jede Menge interessante Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Das Historische Straßenbahndepot St. Peter, Schlossstraße 1, mit seinem nostalgischen Straßaboh-Café selbst ist am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 17.30 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17 Uhr. Ohne Rundfahrt beträgt der Eintritt 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Weitere Informationen rund um das Wochenende im Historischen Straßenbahndepot gibt es auch im Internet unter www.vag.de/museum.

anz