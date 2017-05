Als ein Stück Kuchen auch in Oberasbach noch Luxus war

OBERASBACH - Das Erzählcafé ist ein Ort der Begegnung. Von der Oberasbacher Quartiersmanagerin Renate Schwarz ins Leben gerufen und begleitet, treffen sich mehrmals jährlich Seniorinnen und Senioren, um in Erinnerungen zu schwelgen. Beim Plaudern werden aber auch Kontakte geknüpft. Diesmal waren es der Tanz in den Mai und die frühjahrstypischen Aktivitäten, denen die Besucher nachspürten.

Gemeinsam blickten Senioren im Oberasbacher Erzählcafé auf ihre Kindheit und Jugend in schwierigen Zeiten zurück. © Foto: Petra Fiedler



Renate Schwarz erlebt es nahezu täglich: "Die Vereinsamung im Alter kommt schnell und mit geballter Kraft über die betagten Menschen." In den flotten 60ern und 70ern sei noch alles im Lot. Doch mit jedem Lebensjahr mehrten sich die Schicksalsschläge. Mit dem Verlust des Partners und so manchen Freundes bestünde immer weniger die Möglichkeit, Umgang zu pflegen. "Dann braucht die Generation unserer Eltern und Großeltern Kontaktmöglichkeiten."

Tatsächlich füllt sich der Bürgertreff an diesem Nachmittag recht schnell. Bekannte Gesichter sind für Renate Schwarz dabei. Aber auch bislang nicht in Erscheinung getretene, meist Besucherinnen sind zum Gedankenaustausch gekommen.

Der Student Nicolas Christgau wird den Nachmittag moderieren. Er studiert Soziale Arbeit und probiert gerade verschiedene Arbeitsfelder aus. "Vielleicht wird die Seniorenarbeit das Schwerpunktthema meines Berufslebens", verrät der 23-jährige Oberasbacher. Spaß hätten ihm die vergangenen Erzählcafés zu den Themen Weihnachten und Winter sowie Sommer und Urlaub gemacht. "Es sind so viele interessante Erinnerungen gespeichert", hat er erlebt.

Christgau hat sich gut auf die Talkrunde vorbereitet. Aus seinem Koffer holt er zeitgenössische Fotografien, ein Kommunionkleid, Teppichklopfer und Ostereier. Und schon entspinnt sich ein angeregtes Gespräch. Auf dem Konfirmationsfoto von 1911 ist die Mutter der 1942 geborenen Hedwig Geßl zu sehen: ein junges Mädchen in Schwarz mit ernstem Blick.

Geschenke gab‘s keine

Kommunion und Konfirmation sind hohe Feste, die Kinder und Jugendliche im Frühjahr feiern und feierten. Schon beginnen die Erzählungen vom abgesparten Essen auf Lebensmittelmarken, auf Schuhe, die zu eng, Kleider, die zu klein waren und Geschenke, die es nicht gab.

Einige Senioren, heute in den achtziger Jahren, haben die Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Armut, die Einfachheit, die Entbehrungen und wie jeder Anlass willkommene Abwechslung war, ein Kuchen, ein Stück Fleisch: Luxusgüter. "Ich war mit meiner Mutter allein", berichtet die 82-jährige Helga Klecker. Da sei sie halt konfirmiert worden und dann sei das auch schon wieder vorbei gewesen.

Andere sehen heute noch das ausgeräumte Zimmer vor sich, in dem man nach der Kirche zusammen saß. Sollte es ein Essen gegeben haben, dann habe man es am eigenen Herd zubereitet. Von einer Geschenkeflut und bequemen Restaurantbesuchen war diese Generation weit entfernt.

Auch die pflegeleichte Wohnung kannte sie nicht. Der Teppichklopfer, den Christgau mitgebracht hat, steht für den Frühjahrsputz, der nach einem Winter mit Kohlenheizung notwendig war. Die Senioren berichten von zusammengerollten Teppichen, die im Schnee mit Muskelkraft von Staub und Flusen befreit wurden. Von dem Ruß, der sich in Vorhänge hängte und auf den Schränken lag.

Der Tanz in den Mai war nicht für alle dieser Generation eine willkommene Abwechslung. Die betagten Herrschaften philosophieren darüber, dass in Mittelfranken mehr unter dem Kirchweih- als unter dem Maibaum getanzt wurde.

"Wir waren froh, wenn wir was zu essen hatten", berichtet eine Seniorin, gefragt nach Geschenken zum Osterfest. Andere können sich noch an mit Zwiebelschalen oder Roter Bete gefärbte Eier erinnern. In Ermangelung von Schokolade gab es knallrote Osterhasen aus Zuckerguss. "Pappsüß", schüttelt sich so mancher in der Runde. Dennoch hätten sie heuer, sehr zu ihrer Freude, die an Glas erinnernden Süßigkeiten in einer Zirndorfer Konditorei gesehen.

Ob Konfirmation oder Kommunion, auch bei solchen Festen war früher ein Stück Kuchen etwas ganz Besonderes – von einer Torte ganz zu schweigen. © Foto: Patrick Seeger/dpa



Überhaupt erzählen die Frauen und Männer von einer harten Zeit. Ihre Erzählungen verleugnen nicht, dass die Jahre auch von Aufbruch und Neuanfang getragen wurden. Im Hintergrund hören zwei junge Mädchen interessiert zu. Ehrenamtlich sind Magdalena Fleischmann und Johanna Lechner schon in der Taschengeldbörse aktiv. Etwas für Senioren tun und damit das Taschengeld aufbessern – die beiden Teenager tauschen immer wieder das Handy gegen das Gespräch mit einem lebendigen Gegenüber. Beim Erzählcafé bringen sie Kaffee und Kuchen an die Tische.

Fürs Erste lauschen sie den Schilderungen der Menschen im Groß-, vielleicht sogar Urgroßelternalter. "Wir erfahren von Lebensumständen, die wir nicht mehr kennen und die unvorstellbar für uns sind", räumen die beiden Jugendlichen unumwunden ein. Für Renate Schwarz und Nicolas Christgau steckt darin der Wert des Erzählcafés: "Das Wissen, wie es einmal früher war", meinen die beiden übereinstimmend, "sollte nicht verloren gehen."

Wer mehr zum "Erzählcafé" wissen möchte, Informationen gibt es bei Quartiersmanagerin Renate Schwarz unter Telefon (09 11) 80 19 35 69.

