Als Polizist ausgegeben: Trickdieb schlägt in Fürth zu

Der Unbekannte raubte einem Senior Geld und Schmuck - vor 38 Minuten

FÜRTH - In Fürth war am Donnerstagmorgen ein Trickdieb unterwegs, der sich als Polizist ausgab und einem Senior sowohl Bargeld als auch Schmuck stahl. Der 89-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als der Täter bereits wieder verschwunden war.

Der noch unbekannte Täter verschaffte sich gegen 9.30 Uhr unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt in die Wohnung eines 89-Jährigen in der Herrnstraße und entwendete dort sowohl Bargeld als auch Schmuck. Der Diebstahl passierte offenbar in einem unbeobachteten Moment und wurde von dem Geschädigten erst bemerkt, als der Täter bereits wieder verschwunden war.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei mit Sitz in Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und warnt davor, dass der Trickdieb möglicherweise erneut auftreten könnte. Er ist ungefähr 60 Jahre alt, circa 160 Zen­ti­me­ter groß, dick und war zur Tatzeit mit einer dunklen Hose sowie einer Weste mit Aufsatztaschen bekleidet.

Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

sha