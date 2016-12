Altes Forsthaus: Wirte sagen Ade

Das Traditionslokal wartet auf einen Neuanfang - 28.12.2016 08:00 Uhr

FÜRTH - Licht aus, Zapfhahn zu, Küche kalt: Das Fürther Traditionsrestaurant Altes Forsthaus, zuletzt für seine gehobene Küche zu fairen Preisen bekannt und ausgezeichnet, ist verwaist - weil einer der beiden Pächter wieder zur Schule geht.

Wieder zu haben: Für das Alte Forsthaus an der Cadolzburger Straße muss ein neuer Pächter gesucht werden. Die beiden Gastronomen Fritz Schuster und Tim Melzer haben das Lokal geschlossen. © Horst Linke



"Das war einer der besten Entschlüsse meines Lebens", eine "super Geschichte": Küchenchef Fritz Schuster lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass die Arbeit im Alten Forsthaus für ihn sehr erfüllend war. Gemeinsam mit Restaurantleiter Tim Melzer hatte der 63-Jährige in den vergangenen fünf Jahren das Restaurant in der Cadolzburger Straße gepachtet, um dort Gäste mit hochwertigen, aber nicht zu teuren Speisen zu verwöhnen. Für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis gab es 2013 sogar eine Prämierung des renommierten Restaurantführers Guide Michelin.

Und trotzdem ist jetzt Schluss. Aber nicht wegen finanzieller Schwierigkeiten oder gar zu wenigen Besuchern: "Wir waren sehr erfolgreich", sagt Schuster. Der Hauptgrund ist ein anderer - und leuchtet ein, wenn man die Hintergründe kennt: Tim Melzer, mit 32 Jahren der deutlich Jüngere des Pächterduos, geht wieder zur Schule. Nicht als Schüler, sondern als angehender Fachlehrer für Gastronomie an der Berufsschule 3 in Nürnberg. Schon in den vergangenen Jahren war er dort zeitweise als Aushilfe im Einsatz. An zwei Vormittagen pro Woche kehrte er für ein paar Stunden an den Ort zurück, an dem er einst selbst sein Handwerk lernte.

Als sich abzeichnete, dass dort eine Vollzeitstelle frei werden würde, kam Melzer ernsthaft ins Grübeln: "So eine Lehrerstelle bekommt man nicht immer angeboten, vielleicht alle zehn Jahre." Die Sicherheit eines Beamtenjobs würde ihm zudem die Familienplanung erleichtern. "Lang zu!", habe ihm auch Schuster sofort geraten. Beide Pächter kannten sich schon vor der Zeit im Alten Forsthaus, hatten bereits gemeinsam in einem anderen Betrieb gearbeitet.

Fruchtbares Weinfest

Weil es bei den beiden aber zunächst keine Liebe auf den ersten Blick war, hatten sie sich danach auf getrennten Wegen etwas Neues gesucht. Es brauchte dann 2012 schon einen lauen Sommerabend auf dem Weinfest in der Gustavstraße, das es heute bekanntermaßen nicht mehr gibt, "um die Idee eines gemeinsamen Restaurants auszuspinnen" (Melzer).

Gerade einmal sechs Wochen später öffneten sich die Türen in der Cadolzburger Straße, schnell spielte das Alte Forsthaus kulinarisch ganz vorne mit. "In der oberen Liga Frankens", sagt Schuster. Dafür spricht auch, dass in den letzten Monaten vor der Schließung im September noch einmal besonders viele Gäste kamen. "Das hat uns sehr gut getan!"

Und seitdem? Melzer bringt jetzt nicht nur angehenden Gastronomen Grundlagen wie das "Arbeiten am Tisch", also das finale Zubereiten von Speisen vor den Augen der Gäste, bei. Er drückt auch selbst noch einmal die Seminarbank, um sich für seinen Lehrerberuf das pädagogische Rüstzeug anzueignen. "Ich koche jetzt eben zuhause", sagt Melzer. Schuster dagegen genießt seinen frühen Ruhestand.

Eine Verlängerung des Pachtvertrags um drei Jahre hätte er sich noch vorstellen können, allerdings nur zusammen mit Melzer. Überhaupt betonen beide unisono, wie gut zuletzt die Chemie zwischen ihnen stimmte.

Bleibt die Frage, wie es mit der Lokalität weitergeht. "Noch nichts Spruchreifes" kann Marina Hennert vom zuständigen Immobilienunternehmen Conle vermelden. Das Gebäude soll weiterhin gastronomisch genutzt werden, allerdings müsse beim Nachfolger "die Qualität stimmen". 2017 wolle man die Suche forcieren. Conle hatte das Alte Forsthaus Anfang der neunziger Jahre im Paket mit anderen von der damaligen Patrizier-Brauerei erworben - begleitet von Protesten, weil damit einhergehend die Pachtmieten in die Höhe schnellten.

Maximilian Söllner