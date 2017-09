Altes Gemäuer lockt zur Zeitreise

FÜRTH - Der Tag des offenen Denkmals, der bundesweit am Sonntag, 10. September, veranstaltet wird, steht diesmal unter dem Leitmotiv "Macht und Pracht". In Fürth und im Landkreis bieten Experten verschiedene Führungen und Vorträge an.

Unter anderem über Gebäude in der Fürther Hornschuchpromenade kann man am Tag des offenen Denkmals mehr erfahren. Foto: Hans-Joachim Winckler



Stadtbildpflegerin Michaela von Wittke informiert über Gebäude in der Hornschuchpromenade und Königswarterstraße, die beide zu den schönsten Straßen Fürths zählen. Treffpunkt ist um 10, 11.30, 14 und 15.30 Uhr am Grünstreifen in der Luisenstraße.

Bauforscherin Eva Fritz führt um 10 Uhr durch das Rathaus, das in den Jahren von 1840 bis 1850 im klassizistischen Stil errichtet wurde. Start der Besichtigungstour durch das Fürther Wahrzeichen ist um 10 Uhr am Haupteingang in der Königstraße 88. Auch das Stadttheater in der Königstraße öffnet seine Türen. Angelika Promberger von der städtischen Gebäudewirtschaft führt um 10, 11.30, 14 und 15.30 Uhr durch das prachtvolle Gebäude, das die berühmten Wiener Architekten Helmer und Fellner im neobarocken Stil 1902 erbaut haben.

Das Jüdische Museum beteiligt sich ebenfalls am Tag des offenen Denkmals: Um 14 Uhr findet eine kostenlose Führung durch die Wechselausstellung "Von Glanz, Zerstörung und Verlust – 400 Jahre Fürther Altschul" statt und von 10 bis 17 Uhr kann das Museum bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Im Landkreis wird der Aktionstag um 11 Uhr auf dem Pisendelplatz in Cadolzburg beim Jazz-Frühschoppen mit der Bigband Cadolzburg eröffnet. Zur Besichtigung lockt von 11 bis 17 Uhr das Historische Museum im Pisendelhaus. Wenige Gehminuten entfernt steht die Erlebnisburg Cadolzburg von 9 bis 18 Uhr Besuchern offen. Führungen mit interessanten Einblicken hinter die Kulissen des Museums und Informationen zur Baugeschichte der Burg gibt es von 11 Uhr bis 16 Uhr stündlich. In Stein lädt von 12 bis 16 Uhr das Kulturhaus des Bezirks, Asbacher Weg 3, ein. Es beheimatet auf über 400 Quadratmetern die Trachtenforschungs- und –beratungsstelle, einen Popularmusikberater und das Büro des Musikfestivals "Fränkischer Sommer".

