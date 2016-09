Älteste Bewohnerin in Zirndorf

ZIRNDORF - 103-Jährige feierte im Gustav-Adolf-Pflegeheim ihren Geburtstag.

Zum 103. Geburtstag gratulierten Emmi Diehl (von links): Heimleiter Frieder Parche, Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel, Enkel Simon Braun und Tochter Christel Braun. © Simon Schübel



Deutschland hatte noch einen Kaiser, als Emmi Diehl im September 1913 in Frankfurt am Main das Licht der Welt erblickte. Nun feierte die Jubilarin ihren 103. Geburtstag im Gustav-Adolf-Pflegeheim in Zirndorf. Bevor sie 1975 in den Landkreis Fürth gekommen ist, hat sie in verschiedenen deutschen Städten und auch eine Zeit lang im Ausland gelebt.

1935 wohnte sie beispielsweise für sechs Wochen in London, um ihr Englisch zu verbessern. „Als Fremdsprachenkorrespondentin musste sie auch Stenografie auf Englisch lernen“, erzählt ihre Tochter Christel Braun. Besonders gefallen haben Emmi Diehl die mehr als zwei Jahre, die sie mit ihrem Mann in Prag zu Hause war. „Prag ist eine wundervolle Stadt“, schwärmt sie noch heute.

Zu ihrem Geburtstag bekam die älteste Einwohnerin von Zirndorf einen Geschenkkorb der Stadt sowie des Landkreises. Und sogar der Ministerpräsident schickte ein Präsent und einen Brief. Das Geheimnis ihres hohen Alters begründet Emmi Diehl übrigens so: Sie sei viel gereist, habe immer Sport getrieben und – ihr Leben genossen.

Simon Schübel