Altkleider-Container: Oberasbach sortiert aus

OBERASBACH - Oberasbach ändert die Spielregeln bei der Altkleidersammlung. Ab März nächsten Jahres dürfen ausschließlich caritative Unternehmen im Stadtgebiet aktiv werden. Das hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen – allerdings erst nach einer längeren Diskussion.

Künftig sollen Altkleiderspenden in Oberasbach verstärkt an bedürftige Menschen gehen bzw. die Erlöse Hilfsprojekte unterstützen. © Foto: dpa/Weihrauch



An 16 Standorten finden sich in Oberasbach Altkleidercontainer. Seit Dezember 2012 stellt eine Firma aus Pyrbaum ihre Behälter auf. 14 400 Euro fließen dafür jährlich an Mieteinnahmen in die Stadtkasse. Die Verwaltung sei mit der beauftragten Firma "in allen Vertragspunkten zufrieden", hieß es in der Vorlage. Warum aber dann eine Änderung?

Birgit Seubert vom Bauamt führte nicht nur die teils kritische Berichterstattung in den Medien zum Thema Altkleidersammlung an, sondern auch Wünsche aus der Bürgerschaft. Demnach sollen die gespendeten Textilien zu einem größtmöglichen Anteil Hilfsbedürftigen direkt zu Gute kommen oder aus dem Verkauf erzielte Erlöse für soziale Projekte verwendet werden.

Sie benötige nun eine Entscheidung des Gremiums, sagte Seubert, ob sich auch caritative Verbände – das Wertstoffzentrum Veitsbronn und das BRK hatten diesbezüglich bereits im Rathaus angefragt – beteiligen könnten. Klar sei, dass diese Hilfsorganisationen keine Standortmiete zahlten, dafür würden die gesammelten Textilien an Bedürftige verteilt, bzw. die Erlöse aus dem Verkauf würden zum größtmöglichen Anteil in Hilfsprojekte investiert.

Pro caritativ plädierte die SPD. Man solle sich nicht von Einnahmen leiten lassen, meinte Fraktionssprecher Marco Maurer. Als Partei trage man das Wort "Sozial" im Namen, genau wie die CSU, auf deren Unterstützung die Sozialdemokraten deshalb hofften.

Jürgen-Schwarz Boeck wollte die Idee jedoch vertiefen. Die bisher tätige Firma komme aus der Region, biete also Menschen Arbeit. Die Miete sei auch nicht zu verachten. Warum, so der CSU-Sprecher, sei es nicht möglich, zweigleisig zu fahren? Die Bürger könnten dann, selbst entscheiden, wem die Kleiderspende zugute kommen sollte. In die gleiche Kerbe hieb auch Franz X. Forman (FW).

Für die Verwaltung ist die Absprache mit nur einem Partner "leichter zu handhaben". Zirndorf und Stein verfolgen, das hatte eine Abfrage der Stadt ergeben, eine andere Linie. Zwar setzen sie überwiegend auf gewerbliche Sammler, räumen aber auch BRK, den Maltesern und dem Wertstoffzentrum Standorte ein.

Kein geeignetes Modell für Oberasbach, meinte Forman und sprach sich für eine klare Entscheidung aus, "nicht beides, das beißt sich". Dem folgte das Gremium. Damit kommen ab nächstem Jahr nur noch caritative Sammler in Oberasbach zum Zug.

