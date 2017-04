Am Tuchenbacher Ortsrand wird gemeckert

Wer bist du denn und hast du mir was mitgebracht? Diese Ziege lebt in einem Gehege am Ortsrand von Tuchenbach. Dort hält Daniel Helm 30 Milch- und Zwergziegen. Bis zu 90 Tiere soll die Herde in Zukunft umfassen, Besuch ist dort erlaubt, aber bitte nur aus dem Futterautomaten zum Naschen geben. © Foto: Florian Burghardt