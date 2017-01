Ammerndorfer Sommerkeller brennt völlig aus

Feuerwehr rückte mit Atemschutz-Trupps und Drehleiter an - vor 1 Stunde

AMMERNDORF - Die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz an: Der Sommerkeller am Ortsrand von Ammerndorf brannte am Sonntagnachmittag lichterloh. Mittlerweile ist das Feuer aber unter Kontrolle.

Einst war der Ammerndorfer Sommerkeller eine Gaststätte. Seit längerem aber steht das Fachwerkhaus am Ortsrand leer, wird nur im Sommer sporadisch genutzt. Am Sonntagnachmittag brannte das Gebäude aus ungeklärter Ursache völlig aus. Die Feuerwehr rückte mit etwa 20 Kräften aus dem Umland - unter anderem auch aus Cadolzburg - an und dämmte den Brand mit Atemschutz-Trupps ein. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Derzeit ist der Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.

tl

