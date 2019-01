Am Sonntagabend hat der Fahrer eines weißen Opel Corsa einem schwarzen Audi die Vorfahrt an der Kreuzung zur Rothenburger Straße in Zirndorf genommen. Der Fahrer des von Leichendorf kommenden Corsa übersah den Audi offenbar, dessen Fahrer wiederum nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Daraufhin stießen die beiden Wagen zusammen und der Corsa landete auf der Fahrerseite. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben jedoch unverletzt.

Was noch übrig ist vom Hochwasser, hat die Kälte am Wochenende gefrieren lassen - und etliche Fürther nahmen die Einladung dankbar an: In der Wintersonne genossen sie einen Spaziergang über die glitzernde Eisfläche an der Fuchsstraße.