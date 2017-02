Ampeln bei Seukendorf warten aufs Frühjahr

SEUKENDORF - Die neuen Ampelanlagen an der Staatsstraße 2409 zwischen Cadolzburg und Seukendorf stehen bereits seit der Vorweihnachtszeit.

Im April 2017 sollen die Ampeln in Betrieb genommen werden. Foto: Hans G. Esterl



Und eigentlich sollten sie seitdem sowohl an der Einmündung der Kreisstraße FÜ 16 den Verkehrsfluss aus den Gewerbegebieten „Schwadermühle“ und „Am Seukenbach“ regeln als auch auf der Brücke über die Bundesstraße 8 mit den beiden Auffahrten aus Richtung Neustadt und Fürth. „Wünschenswert“, heißt es aus dem Staatlichen Bauamt Nürnberg wäre das gewesen. Doch die Erdbauarbeiten zur Kabelverlegung kamen erst nicht wie geplant voran und wurden dann vom Frost endgültig gestoppt. So fehlt derzeit nicht nur den Ampeln die Energie. Auch die beheizbaren Kästen mit der kälteempfindlichen Steuerungstechnik konnten noch nicht installiert werden. In der momentanen Kälteperiode ist an solche Arbeiten ohnehin nicht zu denken, sobald es wärmer wird, soll es aber wieder losgehen. Als neuen Termin für die Inbetriebnahme der Anlagen peilt das Staatliche Bauamt nun den April an.

