An Fürths Futterhäuschen fehlten die Gäste

"Stunde der Wintervögel" sieht den Spatz im Aufwind — Noch genug Nahrung im Wald - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit Spannung hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) auf die Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" gewartet. Im Fokus der jährlichen Aktion, bei der Bürger zum Vogelzählen aufgerufen werden, stand diesmal die Amsel, der im Sommer das Usutu-Virus zusetzte. Sie hat sich – zumindest bayernweit – besser geschlagen als ein anderer Vogel.

Usutu-Virus und wenig Regenwürmer: Die Amsel rutschte bayernweit auf Platz vier ab, in Fürth und im Landkreis landete sie noch weiter hinten. © Archivfoto: Felix Kästle/dpa



Buchstäblich den Schnabel vorn hatten in Stadt und Landkreis, wie schon im Jahr zuvor, die Haussperlinge. Um den Spatz also, dessen Bestand allerorten abnimmt, muss man sich hier (noch) keine großen Sorgen machen. Der kleine braune Vogel konnte offenbar vom trockenen und heißen Sommer profitieren. Diesem war es wohl zu verdanken, dass viele Bruten erfolgreich waren – in der Folge landete der Spatz erstmals seit sieben Jahren auch bayernweit auf dem ersten Platz.

Auf Platz zwei folgt in Fürth die Kohlmeise, von Platz drei verdrängte diesmal die Blaumeise die Amsel. Sie wurde weniger häufig erspäht als 2018 und rutschte auf Platz sieben ab. Verantwortlich dafür dürfte das Usutu-Virus sein, eine Infektionskrankheit, die Stechmücken übertragen und der im Sommer viele Tiere in Mittelfranken zum Opfer fielen. Außerdem machte den Vögeln, auf deren Speiseplan der Regenwurm weit oben steht, die Trockenheit zu schaffen.

Agrarvogel zieht in den Garten

Im Landkreis wenigstens konnte die Amsel den fünften Rang aus dem Vorjahr verteidigen. Die ersten drei Plätze belegten hier der Haussperling, die Kohlmeise und der Feldsperling. Letzterer kam bayernweit auf Platz zwei — ein Zeichen dafür, dass es den einstigen Agrarvogel mittlerweile auch in die Gärten zieht, so Martina Gehret. Sie ist beim LBV für das Thema Citizen Science zuständig, also die Mitarbeit von interessierten Laien an wissenschaftlichen Projekten.

Das Interesse daran nimmt in und um Fürth zu: 180 Menschen haben sich um den Dreikönigstag in der Stadt auf die Lauer gelegt, um Vögel im Garten oder Park zu beobachten und zu zählen, im Landkreis waren es 246. Damit stieg die Zahl der Beteiligten — nicht so jedoch die der gefiederten Gäste. 5720 wurden aus dem Landkreis gemeldet, 2018 waren es noch 6466 gewesen, in der Stadt zeigten sich 3609 (2018: 4310).

Dass bei vielen Gartenbesitzern in diesem Winter weniger Andrang am Futterhäuschen herrschte als sonst, lässt sich aber nicht nur mit dem Vogelschwund erklären. "Waldvögel wie Buntspecht, Eichelhäher oder Kleiber fanden noch genug Futter im Wald", weiß LBV-Sprecherin Sonja Dölfel. In die Gärten kämen sie erst, wenn das Nahrungsangebot anderswo ausgeschöpft ist.

Sorge bereitet unterdessen der Grünfink. "Seine Zahl nimmt von Jahr zu Jahr ab", sagt Dölfel. Schuld daran ist ein Bakterium, das sich schnell verbreitet und oft zahlreiche Tiere dahinrafft. Aber auch die Futterquellen — der Fink ernährt sich von Ernteresten und Wildblumensamen — nehmen in der zunehmend aufgeräumten Landschaft beständig ab. Erstmal landete der Grünfink bayernweit auf Platz acht, in Fürth belegte er nur Rang neun, im Landkreis immerhin Platz sechs.

Gartenbesitzern, die ihm und anderen Vögeln helfen möchten, rät Dölfel, auf heimische Sträucher zu setzen, eine Wildblumenwiese zu säen, die auch über die Blüte hinaus stehenbleibt, und generell ein wenig mehr "Mut zum Verwildern" zu haben. "Wenn das viele Menschen umsetzen, kann so ein kleines Naturschutzgebiet entstehen."

Gwendolyn Kuhn