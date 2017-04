Es gibt Einhorn-Schokolade, Einhorn-Kaffee, Einhorn-Klopapier: Deutschland ist im Einhorn-Fieber. In Erlangen wurde das Schild der Einhornstraße schon mehrmals gestohlen. Aber auch Fürth hat den Fans des Fabelwesens einiges zu bieten. Wir haben uns auf die Suche gemacht.

Mystisch wie eine Krypta wirkt das rituelle jüdische Tauchbad unter dem Jüdischen Museum in Fürth. Wir haben uns zeigen lassen, was das Besondere an der Mikwe ist.