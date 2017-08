Anonyme Spende: Fürther zahlt Pro-Kopf-Verschuldung

Ein Ehepaar übernimmt den Betrag, um Nachahmer zu motivieren - vor 29 Minuten

FÜRTH - Ein anonymer Spender, der seiner Geburtsstadt einen Dienst erweisen will, ein Berg von Schulden und eine Erzählung über die Schattenseiten des Geldes — was klingt wie eine Romanvorlage, ist eine echte Fürther Geschichte. Der Mann, der seit Jahren Bedürftige zum Festmahl einlädt, hat jetzt einen ganz bestimmten Betrag an die Stadt gespendet.

Der Schuldenberg ist ein Stückchen kleiner geworden: Das Fürther Rathaus hat eine Spende bekommen, die die Pro-Kopf-Verschuldung zweier Bürger abdeckt. © Hans-Joachim Winckler



Der Schuldenberg ist ein Stückchen kleiner geworden: Das Fürther Rathaus hat eine Spende bekommen, die die Pro-Kopf-Verschuldung zweier Bürger abdeckt. Foto: Hans-Joachim Winckler



Es war eine Zahl, die den Anstoß gab, eine gewaltige Zahl. 234 Millionen Euro, las der ältere Herr an einem Wochenende in seiner Zeitung. So hoch war Fürths Schuldenberg im Januar 2017, das entspricht 1911 Euro pro Einwohner. "Überdurchschnittlich" laut der Regierung von Mittelfranken, die über den Etat der Kommunen wacht: Im Mittel liegen die 25 kreisfreien bayerischen Städte bei 1145 Euro pro Einwohner.

Für den Mann, der von sich selbst sagt, es gehe ihm "finanziell gut, wenn nicht sogar sehr gut", war diese Zahl der Ursprung einer Idee: sich und seine Frau "schuldenfrei" zu machen. Einen Anruf im Bürgermeisteramt und eine Überweisung später hatte er rund 3800 Euro weniger auf dem Konto und die Stadt Fürth war ein Stück reicher.

Der Mensch, um den es hier geht, ist ein Fürther Gewächs, geboren und groß geworden in der Stadt, der er trotz vieler Reisen und Geschäfte im Ausland treu geblieben ist. Schon oft hat er mit dem Gedanken gespielt, sich woanders niederzulassen. Jedoch: "Wenn ich wieder zuhause bin, ist das ganz schnell vergessen – weil ich mich hier einfach wohlfühle." Wofür das Geld verwendet wird, das er der Stadt gespendet hat, will er niemandem vorschreiben. "Ich habe Vertrauen in unsere Stadtspitze. Sie wird das Geld so anlegen, dass jeder etwas damit anfangen kann."

Keine Massenbewegung

"Vor genau zehn Jahren hat sich schon einmal jemand an das Rathaus gewandt, der seine Pro-Kopf-Verschuldung spenden wollte", erinnert sich Oberbürgermeister Thomas Jung. Seitdem ist die Spende überschaubarer geworden, "wir hatten auch schon Pro-Kopf-Verschuldungen von 2300 Euro". Jung findet die Idee originell, sie helfe der Stadt sehr. Beim letzten Mal gab es allerdings nur drei oder vier Nachahmer — also "keine Massenbewegung", wie der OB sagt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der wohlhabende Gönner aus Fürth die Taschen für seine Geburtsstadt öffnet. Seit vier Jahren veranstaltet er in der Stadthalle ein Weihnachtsessen für finanziell schlechter gestellte Mitbürger. Außerdem hat er vor zehn Jahren das alte Offizierscasino in der Steubenstraße, einen über hundert Jahre alten Jugendstilbau, gekauft und renoviert, ihn so vor dem Verfall bewahrt.

Was der Fürther sich von seiner Spende erhofft, sind vor allem Nachahmer. Denn das Gefühl, das den ehemaligen Unternehmer zu seiner Zahlung veranlasste, vermisst er bei anderen oft: dankbar zu sein, zum Beispiel für das "wunderbare urbane Umfeld" in "einer der sichersten Städte Deutschlands". Es nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass die Feuerwehr kommt, wenn es brennt, oder die Polizei, wenn "jemand einem über den Rüssel haut". Zu selten sei die Bevölkerung bereit, einen Beitrag zu leisten für ihre Umgebung. Zu oft gebe es die Haltung, dass "der Staat uns ja genug nimmt – warum soll man dann noch etwas beitragen?"

Erfolgreicher Unternehmer

Das klingt erst einmal pathetisch und vielleicht auch etwas pompös, gemessen am gespendeten Betrag. Sowohl im Vergleich zu den Stadtschulden als auch zum Vermögen des Spenders wirkt er eher mickrig. Doch der Mann weiß, warum er das tut. Der 70-Jährige, weißes Haar zu gebräunter Haut, Ring, Uhr und dezentes Goldkettchen zum Poloshirt, ist sich bewusst, dass er es gut erwischt hat im Leben. Er führte bis in die 90er Jahre ein erfolgreiches Unternehmen in der Medizintechnikbranche, verkaufte, besaß ein weiteres Unternehmen, verkaufte wieder. Außerdem verdient er an einigen Patentrechten.

Hatte er selbst einmal Schulden? "Nach dem Studium, das ich selbst finanziert habe, gab es eine Situation – ich würde es nicht direkt Armut nennen — aber ich musste jede Mark umdrehen", erinnert er sich. Braucht es solche Erfahrungen, damit man Reichtum schätzen lernt? "Nein", glaubt er. "Ich bin der festen Meinung, dass viele Leute, denen es nicht so gut geht, mehr stiften und spenden als andere, die es sich besser leisten können", sagt er dann doch.

Er spendet und spricht darüber aus einem gewissen Zwiespalt heraus, schwankt zwischen zwei gegensätzlichen Impulsen. Ein Vorbild zu sein, das wünscht er sich einerseits, Nachahmer zu finden, die sich ein Beispiel an ihm nehmen. Er will aber andererseits niemanden belehren, keinem etwas vorschreiben und schon gar nicht im Mittelpunkt stehen. "Ich brauche keine Claqueure", begründet er seinen Wunsch nach Anonymität.

Nicht nur gute Gefühle

Ein wenig hat das auch mit dem Wunsch nach Privatsphäre und der Sorge um unangenehme Anrufe oder Fragen zu tun. Er kennt neben dem guten Gefühl, geholfen zu haben, auch die andere Seite des Spendens. Die seltsame Situation, wenn der Empfänger nicht weiß, wie er mit der milden Gabe umgehen soll. Die Unsicherheit darüber, was mit dem Geld passiert. "Gibt man nichts, hat man ein schlechtes Gewissen, gibt man was, weiß man nicht, ob das demjenigen auch wirklich was bringt", fasst er den Konflikt zusammen. Und schlussendlich gerät man als jemand, der viel hat, auch einmal in die Schusslinie von Menschen, denen es weniger gut geht.

Dazu gibt es eine Geschichte, die der Spender zwar nicht im Detail in der Zeitung lesen möchte, aus der er aber eine Schlussfolgerung gezogen hat: Er ist einmal bestohlen worden, auf Reisen. "Wenn es einen persönlich trifft, ist das erst einmal schlimm und man ärgert sich. Aber dann fragt man sich, ob das nicht auch gerecht ist", philosophiert er.

Ungleichheit schaffe eben die Grundlage für Verbrechen. Damit das nicht in seinem geliebten Fürth passiert, ist er gerne bereit, noch ein bisschen mehr zu geben.

Julia Ruhnau