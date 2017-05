Anonymer Tipp: Polizei findet Marihuanaplantage in Fürth

51-Jähriger festgenommen - Intensiver Geruch führte Beamte vor Wohnung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein anonymer Hinweisgeber hat die Polizei auf die Spur eines Fürther "Hobbygärtners" gebracht. Der 51-Jährige wurde festgenommen, nachdem die Beamten in seiner Wohnung eine Marihuanaplantage entdeckt hatten.

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Fürth von einem anonymen Hinweisgeber "davon in Kenntnis gesetzt", dass es in einem Mehrfamilienhaus in Fürth-Ost erheblich nach Marihuana riechen soll. Sofort machte sich die Polizei auf den Weg. Und siehe da: Die verständigte Streifenbesatzung musste nicht lange suchen.

Beim Betreten des Anwesens führte der laut Polizei "intensive Marihuana-Geruch" die Beamten direkt vor die Wohnung eines 51-Jährigen. Als die Polizeibeamten an der Wohnungstür läuteten, öffnete der Mann. Beim Anblick der Polizeibeamten versuchte er, die Tür sofort wieder zu schließen.

"Den Beamten gelang es, dies zu unterbinden und sie betraten daraufhin die Wohnung", so die Polizei. Dort wurde eine kleine Marihuana-Plantage mit fünf Pflanzen fest- und samt Gerätschaften sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden circa 500 Gramm bereits abgeerntetes Marihuana aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

